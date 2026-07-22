۱۲ محکوم مالی با حمایت خیران به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم ولی‌پور، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آزادی ۱۲ زندانی جرایم مالی و غیرعمد در زندان تهران بزرگ خبر داد.

وی که رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب است، اظهار کرد: پس از بازدید میدانی مسئولان قضایی از زندان تهران بزرگ و بررسی وضعیت محکومان، دستور آزادی ۱۲ زندانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه، رد مال، مهریه، نفقه و سایر محکومیت‌های مالی در زندان بودند، صادر شد.

ولی‌پور با قدردانی از مشارکت خیران، افزود: کمک به آزادی محکومان جرایم مالی و غیرعمد، از مؤثرترین اقدامات برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آنان به شمار می‌رود.

رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب تصریح کرد: زندانی شدن سرپرست خانواده به دلیل بدهی، علاوه بر مشکلات اقتصادی، آثار اجتماعی و روانی گسترده‌ای برای اعضای خانواده به همراه دارد و آزادی این افراد می‌تواند زمینه بازگشت آرامش و امید به خانواده‌ها را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی در حمایت از زندانیان نیازمند، خاطرنشان کرد: برخی از این افراد سال‌ها پس از پایان دوران قانونی حبس، تنها به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومیت‌های مالی در زندان مانده بودند و با مشارکت خیران و دستور مقام قضایی، به آغوش خانواده بازگشتند.