به گزارش خبرنگار مهر، آیت قیصربیگی در نشست شورای اداری شهرستان هلیلان اظهار کرد: مدیران باید بیش از پیش نسبت به خواست و مطالبات مردم متعهد و مسئولیت‌پذیر باشند، چرا که میزان رضایتمندی مردم از مسئولان، اصلی‌ترین معیار سنجش عملکرد آنان است.

وی افزود: ممکن است مدیری در ارزیابی‌های سازمانی جزو مدیران موفق باشد، اما تا زمانی که مردم از عملکرد او رضایت نداشته باشند، باید در شیوه مدیریت و ارتباط خود با مردم بازنگری کند، در غیر این صورت ادامه حضور چنین مدیری قابل قبول نیست.

فرماندار هلیلان با اشاره به تعیین سه اولویت مهم برای هر اداره از آذرماه سال گذشته، تصریح کرد: همه مدیران موظفند روند اجرا و میزان پیشرفت این اولویت‌ها را به صورت ماهانه گزارش دهند.

قیصربیگی در ادامه، ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب برخی مدیران، نسبت به عملکرد ضعیف تعدادی دیگر هشدار داد و گفت: از مدیران مردمی، توانمند و پیگیر با جدیت حمایت می‌کنیم، اما آن دسته از مدیرانی که عملکرد قابل قبولی ندارند، اگر خود را با روند توسعه شهرستان هماهنگ نکنند، بدون درنگ تغییر خواهند کرد و در این زمینه با هیچ‌کس تعارف نداریم.

وی همچنین به بخشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی شهرستان اشاره کرد و افزود: در حوزه بهداشت، مراحل اولیه آغاز عملیات اجرایی مرکز منتخب با خدمات بیمارستانی به پایان رسیده و این طرح به زودی کلنگ‌زنی خواهد شد.

فرماندار هلیلان ادامه داد: در حوزه منابع طبیعی، سازه سنگی ملاتی کهره با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد در آستانه افتتاح قرار دارد.

وی گفت: در حوزه راه و شهرسازی، چهاربانده شدن مسیر پل سیمره به شابداغ در مرحله پیمان‌سپاری است و اخذ مجوز ماده ۲۳ برای مسیر اربعینی پل سیمره به چرداول نیز در سازمان برنامه و بودجه کشور مراحل نهایی را طی می‌کند.

قیصربیگی با اشاره به اقدامات حوزه راهداری افزود: اتصال مسیر زردلان سردسیر به مرکز شهرستان پیمان‌سپاری شده و عملیات روکش آسفالت در برخی روستاها از جمله وربر انجام شده و در روستاهای داربید و ورمله نیز به زودی اجرا خواهد شد. همچنین آسفالت روستای چال‌خشک انجام شده و روستای بیشی نیز در دست اقدام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در حوزه شهرداری، آسفالت شهر توحید و سه محله آن از ۱۰ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است.

فرماندار هلیلان در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه آبفا گفت: چاه آب شهر توحید حفر شده و پس از انجام آزمایش پمپاژ، وارد فاز اجرایی خط انتقال خواهد شد. همچنین مجوز حفر چاه آب داجیوند صادر شده و پیمانکار در حال اجرای عملیات است. شبکه آبرسانی روستاهای شاران و میدر علیا نیز اجرا شده و آبرسانی به روستاهای سیرکانه، پیامن، باغ، بانقلا، بیشی و دیگر مناطق در دست اقدام قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بنیاد مسکن، نهضت آسفالت ۲۰ روستا از مجموع ۳۲ روستای دارای دهیاری آغاز شده است.

قیصربیگی در حوزه آموزش و پرورش نیز گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره سال آینده در شهرستان انجام شده و برای نخستین‌بار در سال تحصیلی آینده، دبیرستان در دو نقطه زردلان دایر خواهد شد. همچنین سهم پذیرش فرهنگیان شهرستان هلیلان افزایش می‌یابد.

وی افزود: در حوزه نوسازی مدارس، مدرسه ورمله در قالب نهضت عدالت آموزشی در هفته دولت افتتاح می‌شود، مدرسه چشمه‌ماهی برای سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ساخت دو مدرسه در کهره و روستای شیراوند نیز همزمان انجام خواهد شد.

فرماندار هلیلان همچنین با اشاره به حوزه جهاد کشاورزی گفت: برای افتتاح فاز نخست پمپاژ کهره داجیوند، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده و این طرح در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه مخابرات، چهار سایت مخابراتی در گراب، میدر علیا و داربید در دست اقدام است و عملیات مربوط به سایت سرچم نیز به پایان رسیده است.

قیصربیگی افزود: راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان در حوزه بهزیستی در دست پیگیری است و به زودی محقق خواهد شد.

وی همچنین از خرید خودروی ویژه راه‌اندازی کتابخانه سیار در زردلان خبر داد و گفت: این اقدامات بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های مهم ادارات شهرستان هلیلان است که تا تحقق کامل، با جدیت دنبال خواهد شد.