مریدی: شیراز باید به قطب گردشگری ادبی منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی صبح جمعه در آیین افتتاح سازمان متخصصین و مدیران ایران در استان فارس و مراسم رونمایی از پوستر رویدادهای ملی و بین‌المللی گردشگری ادبی، اظهار کرد: شیراز صرفاً مجموعه‌ای از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری نیست، بلکه روایتی زنده از تاریخ، فرهنگ، اندیشه و هنر ایران است که در هر گوشه آن می‌توان لایه‌ای از هویت ایرانی را بازخوانی و تجربه کرد.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری امروز بر پایه خلق تجربه‌های ماندگار استوار است، افزود: جهان معاصر از گردشگری مبتنی بر بازدید عبور کرده و به سمت گردشگری تجربه‌محور حرکت کرده است؛ از این‌رو مزیت رقابتی شیراز تنها در آثار تاریخی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در پیوند عمیق میان فرهنگ، شعر، عرفان و زیست ایرانی نهفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به جایگاه حافظ و سعدی در هویت فرهنگی شیراز، گفت: گردشگری که در حافظیه قدم می‌زند، عطر بهارنارنج را استشمام می‌کند و با شعر و اندیشه بزرگان این سرزمین مواجه می‌شود، دیگر صرفاً یک بازدیدکننده نیست، بلکه تجربه‌ای فرهنگی را با خود به همراه می‌برد که سال‌ها در ذهن و جان او باقی خواهد ماند.

مریدی رونمایی از رویدادهای «از شیراز تا قونیه؛ از حافظ تا مولانا» و «از سعدی تا فردوسی؛ از شیراز تا توس» را گامی در مسیر توسعه گردشگری ادبی و دیپلماسی فرهنگی دانست و تصریح کرد: این رویدادها بستری برای گفت‌وگوی تمدن‌ها، تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها و معرفی سرمایه‌های نرم ایران به جهان هستند.

وی گردشگری ادبی را یکی از ارزشمندترین شاخه‌های گردشگری فرهنگی برشمرد و افزود: فارس با پیشینه تاریخی و ادبی خود این ظرفیت را دارد که به قطب گردشگری ادبی منطقه تبدیل شود و میزبان گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ و ادبیات فارسی از کشورهای مختلف باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، نخبگان و تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار گردشگری بدون مشارکت جامعه تخصصی امکان‌پذیر نیست و سازمان متخصصین و مدیران ایران می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌محور نقش مؤثری ایفا کند.

مریدی در پایان با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر شیراز در عرصه بین‌المللی به عنوان پایتخت فرهنگ و ادب فارسی، اظهار کرد: باید تصویری نو از شیراز به جهان ارائه شود؛ شهری که مقصد آن تنها دیدن نیست، بلکه تجربه کردن، اندیشیدن و زیستن در متن تمدن ایرانی است؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه شیراز را در نقشه گردشگری فرهنگی جهان ارتقا داده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان فارس شود.