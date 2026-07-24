علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون تردد در تمامی محورهای مواصلاتی مازندران به صورت عادی و روان در جریان است و هیچ‌گونه گره ترافیکی در جاده‌های استان مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای استان افزود: شرایط جوی پایدار است و هیچ‌گونه مداخله ناشی از بارندگی، مه یا سایر پدیده‌های جوی که موجب اختلال در تردد شود، گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین از اجرای محدودیت ترافیکی در محور کندوان خبر داد و گفت: به منظور مدیریت سفرهای پایان هفته و تخلیه بار ترافیکی، جاده کندوان و آزادراه تهران ـ شمال از بعدازظهر روز جمعه به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی اطلاع کسب کنند.