سایه سنگین تغییرات اقلیمی بر باغ های فهرج؛ ضرورت حمایت ویژه استاندار

علیرضا طیبی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت جهاد کشاورزی فهرج تمام توان خود را برای حمایت از بهره‌برداران این حوزه به کار گرفته است، گفت: با توجه به بروز خسارات به محصولات کشاورزی در پی تغییرات اقلیمی، پیگیری‌های لازم جهت جبران این آسیب‌ها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال انجام است.

وی در خصوص روند اداری جبران این خسارات افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی فهرج، اقدامات لازم برای برآورد دقیق میزان خسارات وارده را انجام داده‌اند و گزارش‌های مربوطه جهت تصمیم‌گیری نهایی و تخصیص اعتبارات، به معاونت برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ارسال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی فهرج، افزایش دما و پدیده‌های اقلیمی را یکی از چالش‌های جدی کشاورزی در این منطقه دانست و گفت: متأسفانه این عوامل محیطی هر ساله زارعان و باغداران منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برای کاهش اثرات این مخاطرات، این مدیریت پیش از آغاز فصل برداشت، با برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی سعی در آگاه‌سازی کشاورزان برای پیشگیری از خسارت دارد.

طیبی، با تأکید بر لزوم حمایت‌های ویژه استانی از قشر زحمتکش کشاورزان فهرجی، خاطرنشان کرد: از استاندار کرمان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی تقاضا داریم با نگاهی ویژه به وضعیت معیشتی بهره‌برداران این منطقه، مساعدت لازم را جهت جبران خسارات از طریق پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا تخصیص تسهیلات کم‌بهره بلندمدت به عمل آورند تا توان مالی کشاورزان برای تداوم تولید حفظ شود.