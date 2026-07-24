به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مکانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، گفت: فرآیند کارشناسی خسارت‌های ناشی از حملات دشمن در جنگ رمضان به زیرساخت‌های فرودگاهی، با همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه به پایان رسیده است.

وی افزود: رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با روحیه جهادی و بر اساس توصیه ریاست قوه قضاییه مبنی بر اولویت‌دهی به فرودگاه‌ها، شخصاً با حضور در فرودگاه مهرآباد و بازدید از مناطق آسیب‌دیده، بر لزوم ارزیابی دقیق و متمرکز خسارت‌ها اصرار داشت و این مهم را در رأس اقدامات مرکز قرار داد.

به گفته مکانی، نگاه راهبردی و مدیریت میدانی مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه در این بحران، نقطه عطفی در تسریع فرآیند کارشناسی بود.

تشکیل تیم‌های تخصصی و پوشش ۶ حوزه اصلی

مکانی تصریح کرد: به ابتکار دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها، سلسله جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه‌های تخصصی از جمله برق و الکترونیک، تأسیسات، بهسازی و عمران فرودگاه‌ها، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات زمینی، کمک‌بازرسی، حراست، امور مالی و سایر واحدهای مرتبط برگزار شد تا تمامی خسارت‌ها به‌صورت دقیق بررسی و مستندسازی شود.

وی با تأکید بر نقش محوری مرکز وکلای قوه قضاییه و مدیریت جهادی رئیس این مرکز، اظهار داشت: مرکز وکلای قوه قضاییه در این مقطع، عملکردی تخصصی و فراتر از انتظار ارائه داد. تیمی ۳۰ نفره از کارشناسان مجرب مرکز با سرپرستی مستقیم رئیس مرکز، در روزهای تعطیل و همزمان با ادامه حملات دشمن در طی جنگ رمضان، با روحیه جهادی و بی‌وقفه وارد عمل شدند. این تیم در قالب هیئت‌های سه‌نفره تخصصی، بازدیدهای میدانی از فرودگاه‌های مهرآباد، شیراز، بندرعباس و سایر نقاط کشور را انجام دادند و فرآیند کارشناسی را در ۶ حوزه اصلی شامل ایمنی هوانوردی، الکترونیک، مخابرات، رادار، ماشین‌آلات و سازه‌ها به پایان رساندند. به گفته مکانی، رویکرد رئیس مرکز در ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و نظارت مستقیم بر کیفیت گزارش‌ها، نقش بسزایی در دقت و سرعت این پروژه داشت.

وی همچنین گفت: برخی از وکلا و حقوقدانان بین‌المللی که برای بازدید از جنایات دشمن به همت مرکز وکلای قوه قضاییه به کشور دعوت شده بودند، از این مراکز آسیب‌دیده نیز بازدید کردند.

جزئیات خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های فرودگاهی

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها با اعلام نهایی شدن نظریه کارشناسی، افزود: ارزش خسارت‌های برآورد شده توسط کارشناسان مرکز، پس از کسر استهلاک و با رعایت کامل ضوابط قانونی، شامل خسارت پروازهای عبوری به‌صورت ماهانه ۲۳ میلیون دلار تا شهریور امسال معادل ۱۶۱ میلیون دلار، خسارت ارزی تجهیزات ناوبری و رادار با کسر استهلاک به مبلغ ۶۴ میلیون یورو و خسارت ماشین‌آلات، باند فرود، برج و ساختمان حدود ۱۴ همت برآورد شده است.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت، انجام این حجم عظیم از کارشناسی در کمتر از ۴۰ روز و به‌صورت کاملاً رایگان و با رویکرد معاضدتی بود که نشان از تعهد اجتماعی و رویکرد تحول‌گرایانه رئیس مرکز و مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه در دوره تحول دارد. عملکرد پیشرفته و نظام‌مند مرکز در به‌کارگیری کارشناسان متخصص در رشته‌های گوناگون و استفاده از روش‌های روزآمد ارزیابی، نشان داد که این مرکز نه تنها در امور قضایی، بلکه در پشتیبانی از زیرساخت‌های ملی نیز پیشگام است.

اقدام حقوقی برای مطالبه خسارت از آمریکا و رژیم صهیونیستی

مکانی با اشاره به کاربرد حقوقی این گزارش، تأکید کرد: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با استناد به این گزارش کارشناسی، اقدامات حقوقی لازم را برای طرح دعوا در مراجع قضایی داخلی علیه کشورهای متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌ منظور مطالبه خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های فرودگاهی کشور، دنبال خواهد کرد. این گزارش، مبنای حقوقی و فنی پیگیری مطالبات شرکت و صیانت از حقوق بیت‌المال خواهد بود.

وی در پایان با ابراز امیدواری از تداوم همکاری‌های مؤثر، خاطرنشان کرد: همکاری مرکز وکلای قوه قضاییه در این برهه حساس، فراتر از انتظار بود و این تجربه موفق، باب همکاری‌های بعدی را در زمینه‌های کارشناسی و حقوقی گشوده است. ما درخواست‌های کارشناسی بعدی برای خرید تجهیزات جدید را نیز با همکاری این مرکز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.