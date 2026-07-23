مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت حملات اخیر آمریکا به برخی از مناطق کشورمان، اظهار کرد: آمریکا بدعهد و پیمانشکن است و این موضوعی است که بر اساس تجربههای گذشته به همه اثبات شده است. رهبر شهید ما نیز فرمودند که اعتماد به آمریکا و مذاکره با آنها ثمری ندارد و تجربه برجام و موارد دیگر نیز این موضوع را نشان داده است.
وی افزود: البته باید مراقب باشیم که یکدیگر را متهم به خیانت نکنیم و فضای دوقطبی ایجاد نشود، اما امروز باید بدانیم که آمریکای بدعهد بار دیگر همان مسیری را طی کرده که در گذشته نیز شاهد آن بودهایم.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهم امضا شده بین روسای جمهور ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را ثابت کرد که امضای مقامات آمریکا چقدر بیارزش است، گفت: امروز میتوانیم بگوییم که تجربه دیگری از بدعهدی آمریکا در برابر ملت ایران رقم خورد.
آمریکا در جنگ ۴۰ روزه نتوانست اهداف خود را محقق کند
یوسفی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران، گفت: آن روزی که آمریکا در جنگ ۴۰ روزه آمد تا به گفته خودش در ۷۲ ساعت ما را به زانو درآورد، اگر نتوانست این کار را انجام دهد، به دلیل نخواستن نبود، بلکه نتوانست.
وی افزود: این موضوع را خطاب به غربگرایان و غربپرستان داخلی میگویم که آمریکا اراده داشت، اما با دست برتر نیروهای مسلح ما، پشتوانه مردم و تلاش رهبر شهید و رهبر حکیم انقلاب اسلامی نتوانست به اهداف خود برسد.
صلح یکطرفه به معنای ذلت و عقبنشینی است
یوسفی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره صلح با آمریکا، اظهار کرد: امروز برخی افراد که سابقه مسئولیت در کشور داشتهاند، از صلح پایدار صحبت میکنند؛ سؤال این است که آیا ما ناقض تفاهمنامه بودیم؟ صلح یکطرفه معنا ندارد. صلح یکطرفه در وسط جنگ، به معنای ذلت، حقارت، سازش و تجزیه است و خروجی آن چیزی جز زیر بار ذلت و غارت رفتن نیست.
وی متذکر شد: آمریکا از روز اول تفاهمنامه را لغو کرد. ماده یک آن درباره آتشبس در کشور ما و در کل محور مقاومت و لبنان بود، اما همان روزها نیز شاهد حملاتی به لبنان بودیم.
نیروهای مسلح ما خواب دشمن را به کابوس تبدیل کردهاند
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پاسخ مقتدرانه نیروهای مسلح ما خواب دشمن را به کابوس تبدیل کرده است، تصریح کرد: مردمی که میلیونی در تشییع جنازه رهبر شهید انقلاب در ایران و همچنین در کشور عراق حضور پیدا کردند، چند پیام داشتند؛ نخست تجدید بیعت با رهبر خود، حمایت از نیروهای مسلح و همچنین اعلام خونخواهی و انتقام.
وی افزود: انتقام و خونخواهی برای ما امنیتساز و اقتدارآفرین است و هزینه تکرار اقدامات دشمن را افزایش میدهد.
یوسفی درباره ضرورت پاسخ به دشمن و حمله به پایگاههای آمریکا در منطقه، گفت: بر اساس حقوق بینالملل، اگر کشوری از خاک یا تسلیحات یک کشور دیگر برای حمله به کشور ثالث استفاده کند، آن محل میتواند هدف مشروع دفاعی قرار گیرد. کشورهای حوزه خلیج فارس باید بدانند اگر اجازه دهند از خاکشان برای حمله علیه ایران استفاده شود، این موضوع تبعات خواهد داشت تا این تجربه تکرار نشود.
تفاوتی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها نیست
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تفاوتی بین ترامپ، نتانیاهو، بایدن و اوباما و همچنین کشورهای منطقه که از این اقدامات حمایت میکنند وجود ندارد. حرف مردم ما این است که جان میدهند، خون میدهند، اما عزت و خاک خود را نمیدهند و انتظار دارند مسئولان نسبت به خونخواهی و حمایت از نیروهای مسلح برای پاسخ قاطعتر به آمریکا و کشورهایی که از خاک آنها حمله صورت میگیرد، اقدام عملی داشته باشند.
یوسفی تاکید کرد: مردم پای کار هستند، دوستدار کشور و رهبرشان هستند. خط قرمز آنها دودستگی، تفرقه و ایجاد اختلاف است، اما مطالبهگر نیز هستند و مطالبهشان این است که به آمریکا نمیشود اعتماد کرد و شروط تعیینشده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید مورد توجه باشد.
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