آبفای دماوند: مصرف آب ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره آب و فاضلاب دماوند با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش بیش از ۳۰ درصدی مصرف آب شرب توسط مشترکان خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: افزایش مصرف و کاهش ذخایر مخازن، موجب ایجاد تراز منفی میان تولید و مصرف آب شده و امکان تأمین پایدار آب در تمامی ساعات شبانه‌روز را با مشکل مواجه کرده است.

بر این اساس، به منظور جلوگیری از قطع کامل آب و مدیریت فشار شبکه، برنامه زمان‌بندی توزیع آب در شهرک مهک منطقه گیلاوند اجرا می‌شود.

طبق اعلام آبفای دماوند، محدودیت توزیع آب در بخش پایین‌دست خیابان یادگار امام از ساعت ۷ تا ۱۱:۳۰ و در بخش بالادست این خیابان از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۷ اعمال خواهد شد.

اداره آب و فاضلاب شهر دماوند ضمن عذرخواهی از شهروندان، از مشترکان خواست با پرهیز از مصارف غیرضروری، آبیاری فضای سبز و مدیریت مصرف آب، در تأمین پایدار آب شرب همکاری کنند و تأکید کرد رعایت الگوی مصرف می‌تواند مدت زمان اعمال محدودیت‌ها را کاهش دهد.