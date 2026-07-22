نمایشگاه نقاشی «بر من چه گذشت ...» در گالری ملت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه گروهی نقاشی «بر من چه گذشت ...» با آثاری از ۲۲ هنرمند، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ جمعه دوم مرداد برگزار می‌شود.

«بر من چه گذشت ...» روایتی جمعی از تجربه‌ای شخصی در جنگ است و هنرمندان حاضر در این نمایشگاه احساسات، اضطراب‌ها، امیدها، فقدان‌ها و مقاومت‌های درونی خود را به زبان هنرهای تجسمی بیان کرده‌اند.

میلاد لادنی، هانیه شریف‌زاده، معصومه شمس‌آبادی، افسانه طاهرخانی بهمن، پگاه موسوی جلالی، هانیه شیرازی، سیده فاطمه کریمیان، پیمان عالمی، نازلی سرقینی، راضیه جانباز، میلاد خلفی، مریم فتوحی، عرفانه فضلوی، سایرز بهارلو، راحله مشیری‌راد، علی یوسفی، پوریا آزاده رنجبر، ساره ساجدی، آیات مرعشی، ارغوان کمالی‌پور، هاجر متین‌فر، آذین علاقبند، هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه هستند.

مدیر هنری نمایشگاه «بر من چه گذشت ...» آذین علاقبند و مشاور رسانه و هنری آن جلال‌الدین سخا است.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۳ تا ۱۱ مرداد و هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از این نمایشگاه به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع اتوبان هاشمی رفسنجانی، پردیس سینما گالری ملت، طبقه منفی ۲ دیدن کنند.