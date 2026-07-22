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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

دستگیری ۵ سارق در آرادان؛ ۱۲ فقره سرقت در عملیات پلیس کشف شد

دستگیری ۵ سارق در آرادان؛ ۱۲ فقره سرقت در عملیات پلیس کشف شد

آرادان- فرمانده انتظامی آرادان از دستگیری پنج سارق در آرادان خبر داد و گفت: با به دام افتادن متهمان ۱۲ فقره سرقت در کارنامه سارقان کشف شد.

سرهنگ یدالله گلیری عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی آرادان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرایم طرح برخورد قاطع با سارقان کلید خورد.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی آرادان با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، طی چند عملیات منسجم در طول یک هفته، موفق به شناسایی و دستگیری پنج سارق سابقه‌دار در مخفیگاه‌هایشان شدند.

فرمانده انتظامی آرادان توضیح داد: متهمان در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ۱۲ فقره انواع سرقت شامل سرقت از اماکن خصوصی، سرقت محتویات داخل خودرو و سایر سرقت‌ها اعتراف کردند.

گلیری با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، یادآور شد: سارقان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و بخشی از اموال مسروقه نیز پس از کشف، به مالباختگان بازگردانده شد.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت، تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم با رعایت نکات ایمنی و گزارش هرگونه موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در تأمین امنیت عمومی یاری کنند.

کد مطلب 6896053

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