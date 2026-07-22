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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

واکنش روسیه به تصمیم ضدایرانی نخست وزیر جدید انگلیس

واکنش روسیه به تصمیم ضدایرانی نخست وزیر جدید انگلیس

دیپلمات ارشد مسکو در واکنش به موافقت نخست وزیر جدید انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور در جنگ‌افروزی علیه ایران نوشت: انگلیس بیچاره؛ مقام ارشد جدیدش کار خود را با خطا شروع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به موافقت لندن با جنگ افروزی ترامپ علیه تهران واکنش نشان داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در این خصوص نوشت: انگلیس بیچاره. مقام ارشد جدیدش کار خود را با خطا شروع کرد.

«اندی برنهام»، نخست‌وزیر جدید انگلیس روز گذشته با ادامه استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای آنچه لندن «حملات دفاعی» علیه ایران می‌خواند، موافقت کرد.

لندن در دوره نخست‌وزیری «کر استارمر» نیز همکاری نظامی و اطلاعاتی خود با واشنگتن را حفظ کرده بود؛ موضوعی که با انتقاد برخی احزاب و گروه‌های سیاسی انگلیس به دلیل احتمال کشیده شدن این کشور به درگیری‌های منطقه‌ای همراه شده است.

واکنش روسیه به تصمیم ضدایرانی نخست وزیر جدید انگلیس

کد مطلب 6896201

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