واکنش روسیه به تصمیم ضدایرانی نخست وزیر جدید انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس به موافقت لندن با جنگ افروزی ترامپ علیه تهران واکنش نشان داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در این خصوص نوشت: انگلیس بیچاره. مقام ارشد جدیدش کار خود را با خطا شروع کرد.

«اندی برنهام»، نخست‌وزیر جدید انگلیس روز گذشته با ادامه استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای آنچه لندن «حملات دفاعی» علیه ایران می‌خواند، موافقت کرد.

لندن در دوره نخست‌وزیری «کر استارمر» نیز همکاری نظامی و اطلاعاتی خود با واشنگتن را حفظ کرده بود؛ موضوعی که با انتقاد برخی احزاب و گروه‌های سیاسی انگلیس به دلیل احتمال کشیده شدن این کشور به درگیری‌های منطقه‌ای همراه شده است.