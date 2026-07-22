لاوروف: جنگی نامتعارف با اروپا در خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت: تداوم درگیری به نفع هیچ یک از طرفین نیست؛ چه آمریکا و چه ایران. گزارش‌های ادعایی مبنی بر اینکه روسیه و چین در مناقشه با ایالات متحده به ایران سلاح می‌دهند، نادرست است. در این باره مبالغه شده و ما آن را رد می کنیم.

وی افزود: احتمالا بعد از تجاوز اخیر علیه ایران در این کشور محافل سیاسی‌ای ظهور خواهند کرد که با کنار گذاشتن توسعه سلاح‌های هسته‌ای مخالفت خواهند کرد.

لاوروف گفت: روسیه قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد، اما اگر اروپا درگیری با مسکو را آغاز کند جنگی نامتعارف در خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: روسیه هیچ پیشنهادی برای از سرگیری ابتکار غلات دریای سیاه دریافت نکرده است.

او تاکید کرد: گزارش ها درباره قصد آلمان برای دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای نگران‌کننده است.

لاوروف گفت: فردا با وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهیم کرد. در دیدار با روبیو درباره موضع کنونی ایالات متحده در قبال حل و فصل بحران اوکراین صحبت خواهیم کرد.



وزیر خارجه روسیه افزود: روسیه در شرایطی که کره شمالی با فشار مواجه است، دیگر به درخواست‌ها برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره نخواهد پیوست. پیچیدگی اوضاع و دست شستن از تفاهمات درباره کره شمالی تبعات بسیار وخیمی به همراه دارد.

وی تصریح کرد: کشورهایی با سابقه استعماری همواره در راستای از بین بردن تلاشها برای ایجاد جهان چند قطبی حرکت می کنند. اگر ریشه های بحران اوکراین برطرف نشود موضوعات زیادی برای بررسی نمی ماند.

لاوروف بیان کرد: واشنگتن به ریاض اجازه غنی سازی اورانیوم داده است و ما غنی سازی صلح آمیز را حق هر کشوری می دانیم.

او گفت: طرح گفتگو درباره بحران اوکراین نیست و طرح گوترش یک جانبه است. حمایت آمریکا از اوکراین به حمایت تسلیحاتی محدود نمی شود بلکه حمایت اطلاعاتی از اوکراین از طریق استارلینک به عمل می آورد.