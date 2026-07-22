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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

وانگ‌یی: آمریکا به اصل چین واحد و منافع اصلی پکن احترام بگذارد

وانگ‌یی: آمریکا به اصل چین واحد و منافع اصلی پکن احترام بگذارد

وزیر خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه «آسه‌آن» در مانیل، خواستار احترام واشنگتن به منافع اصلی پکن و اصل چین واحد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، چین از آمریکا خواست تا به منافع اصلی این کشور احترام بگذارد.

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین از ایالات متحده خواست ضمن پایبندی به اصل «چین واحد» و مدیریت مسئولانه اختلافات، متوجه دغدغه‌های مشروع پکن نیز باشد.

وزیر امور خارجه چین سپس هشدار داد که بهره‌ برداری از «سال فرصت‌» در روابط دوجانبه، نیازمند احترام متقابل و اقدامات عملی از سوی هر دو طرف است.

وی این اظهارات را در جریان دیدار و گفتگو با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای امور خارجه «آسه‌آن» در مانیل بیان کرد.

کد مطلب 6896258

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