به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، چین از آمریکا خواست تا به منافع اصلی این کشور احترام بگذارد.

«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین از ایالات متحده خواست ضمن پایبندی به اصل «چین واحد» و مدیریت مسئولانه اختلافات، متوجه دغدغه‌های مشروع پکن نیز باشد.

وزیر امور خارجه چین سپس هشدار داد که بهره‌ برداری از «سال فرصت‌» در روابط دوجانبه، نیازمند احترام متقابل و اقدامات عملی از سوی هر دو طرف است.

وی این اظهارات را در جریان دیدار و گفتگو با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای امور خارجه «آسه‌آن» در مانیل بیان کرد.