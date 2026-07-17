واکنش چین به ادعاهای ترامپ درباره دخالت در انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چین به ادعاهای دونالد ترامپ درباره مداخله پکن در انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، پکن اتهامات ترامپ را درباره مداخله چین در انتخابات آمریکا محکوم کرد و آن را «ساختگی» خواند.
این واکنش چین به سخنرانی شب گذشته دونالد ترامپ است که در آن مدعی شد: چین بهطور غیرقانونی به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده رایدهندگان آمریکایی دست یافته است که شامل نامها، اطلاعات تماس، ترجیحات حزبی و «دیگر دادههای حساس» بودهاند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که چین تلاش کرده است «دولت نخست من و کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰ ما را تضعیف کند» و همچنین برای تاثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای سال ۲۰۱۸، زمانی که دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، اقداماتی انجام داده است.
ترامپ همچنین چین را متهم کرد که از ارتباطات خود با شرکتهای آمریکایی استفاده کرده است تا آنها را «علیه من قرار دهد» و «خبرنگاران آمریکایی را شناسایی کند ... تا مطالب منفی بیشتری درباره من بنویسند.»
اظهارات ترامپ دو ماه پس از سفر او به چین برای دیدار با رهبر این کشور، شی جینپینگ، مطرح شد.
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