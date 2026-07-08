به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سخنگوی وزارت خارجه چین در پی تجاوز جدید آمریکا به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و بندهای تفاهم نامه میان تهران-واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما با دقت آخرین تحولات خاورمیانه (غرب آسیا) را رصد می کنیم.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: ازسرگیری درگیری ها به نفع هیچ یک از طرفین نیست و ابزارهای نظامی نمی‌ توانند مشکلات اساسی را حل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین اضافه کرد: چین از آمریکا و ایران می‌خواهد تا به مفاد یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند، اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند و استفاده از زور را کنار بگذارند.

ستاد فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام پیشتر در بیانیه ای ادعا کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا در ۷ ژوئیه دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند و در پاسخ فوری به تازه‌ترین حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز (!)، با استفاده از مهمات هدایت‌ شونده دقیق، بیش از ۸۰ هدف را مورد اصابت قرار دادند!