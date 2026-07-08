  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

چین: آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه فیمابین پایبند باشند

چین: آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه فیمابین پایبند باشند

سخنگوی وزارت خارجه چین در پی تجاوز جدید آمریکا به خاک ایران بر خلاف بندهای تفاهم‌ نامه تهران-واشنگتن اعلام کرد: آمریکا و ایران به تفاهم‌نامه فیمابین پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سخنگوی وزارت خارجه چین در پی تجاوز جدید آمریکا به خاک ایران بر خلاف قوانین بین المللی و بندهای تفاهم نامه میان تهران-واشنگتن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما با دقت آخرین تحولات خاورمیانه (غرب آسیا) را رصد می کنیم.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص آمده است: ازسرگیری درگیری ها به نفع هیچ یک از طرفین نیست و ابزارهای نظامی نمی‌ توانند مشکلات اساسی را حل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین اضافه کرد: چین از آمریکا و ایران می‌خواهد تا به مفاد یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند، اختلافات را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند و استفاده از زور را کنار بگذارند.

ستاد فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام پیشتر در بیانیه ای ادعا کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا در ۷ ژوئیه دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند و در پاسخ فوری به تازه‌ترین حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز (!)، با استفاده از مهمات هدایت‌ شونده دقیق، بیش از ۸۰ هدف را مورد اصابت قرار دادند!

کد مطلب 6882699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها