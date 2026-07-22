به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تأمین دارو، اظهار کرد: کمبود و چالش در تأمین دارو از دوران جنگ تاکنون همواره با شدت و ضعف‌های مختلف وجود داشته است، اما شرایط فعلی از برخی جهات متفاوت شده، چرا که بسیاری از مسیرها و روش‌هایی که در سال‌های گذشته برای تأمین دارو به آنها متکی بودیم، با اختلال مواجه شده‌اند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به فرآیند تخصیص و انتقال ارز، نقل‌ و انتقال کالا و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی مربوط می‌شود، افزود: در طول جنگ بسیاری از مسیرهای هوایی بسته بود و پس از آن نیز با وجود بازگشایی بخشی از مسیرها، همچنان در برخی کشورها محدودیت‌هایی وجود دارد که روند تأمین دارو را دشوار کرده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران سازمان غذا و دارو، گفت: همکاران ما با تلاش مستمر توانستند کمبودهای دارویی را تا حد زیادی کنترل کنند و امروز میزان کمبودها نسبت به چند ماه گذشته کاهش یافته و شرایط به مراتب بهتر شده است، اما همچنان باید با آمادگی کامل عمل کنیم، زیرا هرگونه تشدید تحریم‌ها یا ایجاد محدودیت‌های جدید می‌تواند روند تأمین دارو را با چالش مواجه کند.

پیرصالحی با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی سازمان، کاهش مشکلات مردم و بیماران است، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، هرچه سریع‌تر به ثبات پایدار در حوزه تأمین دارو دست یابیم. در شرایط بحرانی، همدلی و همکاری میان همه بخش‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی، رصد مستمر ذخایر و موجودی‌ها، دریافت اطلاعات دقیق از کف بازار و دسترسی به داده‌های به‌روز را از الزامات تصمیم‌گیری صحیح دانست و افزود: تصمیم‌گیری مؤثر در شرایط فعلی بدون برخورداری از اطلاعات واقعی و دقیق امکان‌پذیر نیست و همه بخش‌ها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، اظهار کرد: شرایط کنونی ایجاب می‌کند تصمیمات با سرعت بیشتری اتخاذ شود، اما در کنار آن باید ملاحظات مالی، صیانت از منابع و حفظ کیفیت اقدامات نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آزادسازی منابع و حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه دارو، گفت: همکاری و همدلی مناسبی با بانک مرکزی برای پیشبرد امور وجود دارد، هرچند برخی فرآیندهای اداری همچنان زمان‌بر است.

وی در پایان بر لزوم جمع‌آوری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای همکاران و تداوم همکاری همه بخش‌ها برای مدیریت بهتر شرایط و عبور موفق از این دوره تأکید کرد.