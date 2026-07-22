قرارگاه سیدالشهدا در مرز شلمچه برای زائران اربعین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار مسعود فلاحی عصر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این قرارگاه به مدت سه هفته در سه حوزه اصلی شامل خدماترسانی، فعالیتهای فرهنگی، تأمین امنیت، به زائران خدمترسانی میکند.
وی، درباره تدابیر امنیتی تصریح کرد: برای برقراری نظم، امنیت پایدار، روزانه یک گردان از نیروهای بسیجی در این قرارگاه مستقر هستند. این نیروها در صورت بروز هرگونه مسئله ضدامنیتی، در کنار فراجا اقدامات لازم را انجام میدهند؛ همچنین در گشتهای مشترک امنیتی مشارکت میکنند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به اقدامات فرهنگی اشاره کرد، افزود: قرارگاه فرهنگی با محیطسازی مناسب، تهیه بنرهای متنوع، برگزاری مسابقات ویژه، اقامه نماز جماعت در ۳۰ نقطه مختلف، میزبان زائران خواهد بود. این برنامههای معنوی با هدایت امام جمعه برگزار میشود.
فلاحی با اشاره به نقش بسیج در خدماترسانی بیان داشت: بیش از ۳۰ موکب توسط اقشار مختلف بسیج در کنار موکبداران حسینی برپا شده است؛ این موکبها در طول شبانهروز به زائران خدمات ارائه میدهند.
وی در پایان با تأکید بر خدمات درمانی بیان کرد: یک درمانگاه مجهز با حضور بیش از ۲۰۰ پزشک داوطلب، متخصص بسیجی بهصورت شبانهروزی راهاندازی شده است؛ این مجموعه با نوبتبندی، خدمات درمانی رایگان به زائران اباعبدالله الحسین (ع) ارائه میدهد.
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