اعزام ۱۸ گروه جهادی بسیج دانشجویی گیلان به مشهد مقدس

سرهنگ اکبر محمدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور ۱۸ گروه جهادی بسیج دانشجویی استان گیلان در مشهد مقدس، نمادی از روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دانشجویان انقلابی برای خدمت به مردم در یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی است.



وی با اشاره به اعزام گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان گیلان به مشهد مقدس اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، ۱۸ گروه جهادی بسیج دانشجویی استان گیلان با برپایی مواکب خدمت‌رسانی در نقاط مختلف مشهد، به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به زائران و عزاداران هستند.



مسئول بسیج دانشجویی استان گیلان افزود: موکب قرارگاه جهادی شهدای گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان جهادگر، خدمات متنوعی را در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد که از جمله آن می‌توان به اسکان خواهران، اسکان برادران و اسکان خانوادگی، خدمات پذیرایی، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات امدادی و رسیدگی اولیه به افراد دچار کسالت و نیازمند کمک‌های فوری اشاره کرد.



وی ادامه داد: همچنین در این موکب، غرفه ویژه خانواده، کودک و نوجوان پیش‌بینی شده است تا فضایی مناسب برای حضور خانواده‌ها فراهم شود و کودکان و نوجوانان نیز بتوانند در محیطی امن، فرهنگی و متناسب با سن خود از برنامه‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی بهره‌مند شوند.



محمدی پور با تأکید بر اینکه روحیه جهادی، برگرفته از مکتب انقلاب اسلامی و فرهنگ عاشورایی است، تصریح کرد: دانشجویان بسیجی استان گیلان همواره در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی پیشگام بوده‌اند و امروز نیز با تمام توان و بدون هیچ‌گونه چشمداشتی، خدمت به زائران را افتخار و وظیفه خود می‌دانند.



وی در پایان از همراهی و مشارکت تمامی دانشگاه‌های استان گیلان در برپایی و پشتیبانی از موکب قرارگاه جهادی شهدای گیلان قدردانی کرد و گفت: این حرکت ارزشمند، حاصل همدلی، انسجام و همکاری دانشگاه‌های استان است که با تمام ظرفیت در کنار بسیج دانشجویی قرار گرفتند تا خدمت‌رسانی شایسته‌ای به زائران و عزاداران ارائه شود. امیدواریم این هم‌افزایی و روحیه جهادی، زمینه‌ساز تداوم اقدامات مؤثر و خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی باشد.