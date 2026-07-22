صامت اجرایی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه جهانی بیستون در آستانه اربعین حسینی، با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی، آمادگی کامل برای میزبانی از زائران را دارد.

وی با اشاره به برگزاری بازارچه صنایع‌دستی در مسیر عبور زائران افزود: در راستای تسهیل سفر و ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی، علاوه بر آماده‌سازی زیرساخت‌ها، برپایی بازارچه صنایع‌دستی نیز در دستور کار قرار گرفته تا ضمن ارتقای سطح خدمات رفاهی، زائران با هنرهای سنتی و ظرفیت‌های فرهنگی استان کرمانشاه نیز آشنا شوند.

مدیر پایگاه جهانی بیستون با تأکید بر جایگاه ویژه این مجموعه در مسیر تردد زائران اربعین، گفت: ما در بیستون نه تنها یک مقصد گردشگری، بلکه میزبان قلب‌های تپنده زائران هستیم. آمادگی ما برای میزبانی از زائران اربعین فراتر از ارائه خدمات معمول است و تلاش می‌کنیم با تلفیق طبیعت بکر و میراث ارزشمند تاریخی، تجربه‌ای ماندگار برای زائران رقم بزنیم.

اجرایی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی مجموعه جهانی بیستون خاطرنشان کرد: وجود جاذبه‌های طبیعی همچون دریاچه و چشمه‌های جاری در کنار آثار شاخص تاریخی از جمله کتیبه داریوش، مجسمه هرکول، کاخ ساسانی، فرهادتراش، کاروانسرای شاه‌عباسی و غار شکارچیان، این مجموعه را به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و فرهنگی در مسیر عبور زائران تبدیل کرده است.

وی افزود: تنوع و تعدد این آثار ارزشمند، ظرفیت مناسبی برای معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به زائران داخلی و خارجی فراهم کرده و بیستون را به نگینی در مسیر تردد زائران اربعین بدل ساخته است.

مدیر پایگاه جهانی بیستون در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه بر این است که با مدیریت مناسب جریان تردد، ارائه خدمات رفاهی و ایجاد فضایی آرام در کنار آثار تاریخی، زمینه استراحت زائران و آشنایی آنان با پیشینه تمدنی این منطقه فراهم شود تا زائران در مسیر سفر معنوی خود، لحظاتی از آرامش را در دل طبیعت و تاریخ بیستون تجربه کنند.