۴ حادثه رانندگی امروز یک فوتی و ۱۲ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین حادثه، ساعت ۱۶:۲۰ روز ۳۱ تیرماه، برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کامیون در محور دلیجان - اصفهان، بعد از گردنه قرقچی در شهرستان شاهین‌شهر به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و ۵ نفر شامل ۳ مرد و ۲ زن مصدوم شدند که به مراکز درمانی کاشانی و حضرت محمد(ص) میمه منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: دومین حادثه ساعت ۱۹:۴۰ در شهرستان سمیرم، محدوده بیده، دوراهی رهیز و بر اثر برخورد موتورسیکلت و وانت رخ داد. در این حادثه یک نوجوان پسر ۱۶ ساله جان باخت و یک واحد عملیاتی اورژانس در محل حضور یافت.

عابدی گفت: سومین حادثه نیز ساعت ۱۹:۱۳ در شهر اصفهان، خیابان جی، اول خیابان اریسون و در پی برخورد موتورسیکلت با سمند رخ داد. در این سانحه ۳ نفر شامل یک مرد، یک زن و یک پسر ۱۰ ساله مصدوم شدند و برای درمان به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: چهارمین حادثه ساعت ۱۹:۵۲ در شهرستان خمینی‌شهر، منظریه، خیابان بهشتی و در اثر برخورد موتورسیکلت و اسکوتر به وقوع پیوست که ۴ مصدوم شامل ۲ زن و ۲ پسر ۶ و ۹ ساله برجا گذاشت. این افراد به مرکز درمانی ۹دی منظریه منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به تداوم حوادث ترافیکی در محورهای استان، بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط بیشتر در معابر شهری و جاده‌ای تأکید کرد.