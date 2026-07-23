به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلو ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برقراری پرواز مسیر سمنان ـ نجف و بالعکس در فرمانداری سمنان از برنامه ریزی انجام پروازها از فرودگاه شهدای سمنان خبر داد.

وی افزود: زمینه‌های انجام پرواز از سمنان به نجف اشرف در ایام اربعین حسینی فراهم شده است و به‌زودی اطلاع‌رسانی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس همچنین گفت: مدیریت شهری در اجرای پروژه جایگاه سوخت فرودگاه سمنان خوشبختانه همراهی خوبی داشتند.

گلرو افزود: با پیگیری‌های به‌عمل آمده از وزارت نفت و سازمان هواپیمایی، امیدواریم با تکمیل جایگاه سوخت در سال جاری و تأمین تجهیزات پشتیبانی فرودگاهی (هندلینگ)، شاهد برقراری پروازهای منظم از فرودگاه سمنان به مقاصد مختلف باشیم.