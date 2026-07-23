تلاش برای برقراری پرواز مستقیم سمنان ـ نجف در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر پنجشنبه در جلسه برنامهریزی برقراری پرواز مسیر سمنان ـ نجف و بالعکس در محل فرمانداری سمنان، اظهار کرد: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در تکمیل زیرساختهای فرودگاه، پروازهای مستقیم اربعین از فرودگاه سمنان طبق برنامه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه روند آمادهسازی فرودگاه با سرعت در حال انجام است، افزود: همه دستگاههای مسئول موظف هستند اقدامات باقیمانده را در زمان مقرر به پایان برسانند تا زائران بتوانند با آرامش، ایمنی و کیفیت مناسب از این ظرفیت بهرهمند شوند.
فرماندار سمنان با تأکید بر اینکه ایمنی پروازها خط قرمز مجموعه مدیریتی استان است، تصریح کرد: تمامی نواقص فنی باید پیش از آغاز عملیات پروازی برطرف شود و هیچ موضوعی نباید ایمنی پروازها را تحت تأثیر قرار دهد.
صمیمیان اضافه کرد: تکمیل زیرساختهای فرودگاه، تجهیز برج مراقبت، آمادهسازی باند، تأمین تجهیزات هندلینگ و راهاندازی جایگاه سوخت از مهمترین اقداماتی که با حمایت استاندار سمنان، پیگیری نماینده مردم در مجلس و همکاری وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
وی ابراز امیدواری کرد: برقراری موفق پروازهای اربعین از فرودگاه سمنان، زمینه توسعه پروازهای مستمر و رونق حملونقل هوایی را در آینده برای منطقه فراهم می کند.
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