سود سهام عدالت ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد خراسان رضوی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت سهام عدالت، خواستار بررسی ظرفیت‌های این دارایی در چارچوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و اظهار کرد: باید بررسی کنیم از ظرفیت سهام عدالت چگونه می‌توان برای توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر ارزش سهام عدالت در استان حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ همت باشد، سود حاصل از این دارایی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند و نیازمند بررسی سازوکارهای استفاده از آن است.

وی اظهار کرد: ظرفیت بزرگی بر اساس سیاست‌های کلی نظام برای توزیع سهام ایجاد شده است و باید بررسی شود چگونه می‌توان این ظرفیت را به شکل صحیح مدیریت کرد و در صورت فراهم شدن زمینه‌های قانونی، از آن برای توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

مظفری با اشاره به اهمیت شفافیت در مسائل اقتصادی اظهار کرد: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی از نبود شفافیت است و در بسیاری از موضوعات باید چارچوب‌های قانونی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاون می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، مشارکت مردم و تقویت اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش، جذب سرمایه و استفاده از تجربه‌های موفق است.

وی با اشاره به وجود ۸۲ حکم اجرا نشده در حوزه تعاون، گفت: لازم است بررسی شود علت اجرا نشدن این احکام چیست و چه موانعی باعث شده اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق نشود.

مظفری تأکید کرد: نگاه دستگاه‌های اجرایی باید تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه و با تمام ظرفیت‌ها از تولید باشد؛ زیرا هدف اصلی، توسعه اقتصادی استان و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی گفت: خراسان رضوی در ارزیابی‌های انجام‌شده در سه حوزه مرتبط با انرژی خورشیدی در کنار استان‌های اصفهان و مرکزی رتبه برتر کشور را کسب کرده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های استان در این حوزه است. در کنار توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت زیادی دارد و باید برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی برنامه‌ریزی شود.