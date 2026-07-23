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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

سود سهام عدالت ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد خراسان رضوی ایجاد می کند

سود سهام عدالت ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد خراسان رضوی ایجاد می کند

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: اگر ارزش سهام عدالت در خراسان رضوی حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ همت باشد، سود حاصل از این دارایی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت سهام عدالت، خواستار بررسی ظرفیت‌های این دارایی در چارچوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و اظهار کرد: باید بررسی کنیم از ظرفیت سهام عدالت چگونه می‌توان برای توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: اگر ارزش سهام عدالت در استان حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ همت باشد، سود حاصل از این دارایی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند و نیازمند بررسی سازوکارهای استفاده از آن است.

وی اظهار کرد: ظرفیت بزرگی بر اساس سیاست‌های کلی نظام برای توزیع سهام ایجاد شده است و باید بررسی شود چگونه می‌توان این ظرفیت را به شکل صحیح مدیریت کرد و در صورت فراهم شدن زمینه‌های قانونی، از آن برای توسعه اقتصادی استان بهره گرفت.

مظفری با اشاره به اهمیت شفافیت در مسائل اقتصادی اظهار کرد: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ناشی از نبود شفافیت است و در بسیاری از موضوعات باید چارچوب‌های قانونی و کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاون می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه، مشارکت مردم و تقویت اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش، جذب سرمایه و استفاده از تجربه‌های موفق است.

وی با اشاره به وجود ۸۲ حکم اجرا نشده در حوزه تعاون، گفت: لازم است بررسی شود علت اجرا نشدن این احکام چیست و چه موانعی باعث شده اهداف پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق نشود.

مظفری تأکید کرد: نگاه دستگاه‌های اجرایی باید تسهیل فعالیت بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه و با تمام ظرفیت‌ها از تولید باشد؛ زیرا هدف اصلی، توسعه اقتصادی استان و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی خورشیدی گفت: خراسان رضوی در ارزیابی‌های انجام‌شده در سه حوزه مرتبط با انرژی خورشیدی در کنار استان‌های اصفهان و مرکزی رتبه برتر کشور را کسب کرده که نشان‌دهنده ظرفیت‌های استان در این حوزه است. در کنار توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت زیادی دارد و باید برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی برنامه‌ریزی شود.

کد مطلب 6896940

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    نظرات

    • سید حسن IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      «سلام. من یکی از دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی هستم و روش مدیریت سهامم را از همان ابتدا به صورت مستقیم انتخاب کرده‌ام. یعنی الان سهامدار رسمی و مستقیم شرکت‌های بورسی هستم و سهام در پرتفوی من است. مشکل اینجاست که با وجود گذشت چندین سال، هنوز ۴۰ درصد از سهام من قفل است و اجازه فروش ندارم. شما برای این مسدودسازی، هیچ قرارداد وثیقه‌ای با من امضا نکرده‌اید، هیچ حکم قضایی ندارید،

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