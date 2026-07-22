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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۸

کویت از حمله پهپادی به این کشور خبر داد

کویت از حمله پهپادی به این کشور خبر داد

ارتش کویت حمله پهپادی به کشورش را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش کویت در بیانیه رسمی با نسبت دادن حملاتی به ایران مدعی شد: سامانه‌های دفاع هوایی ارتش کویت در حال مقابله با حملات پهپادی هستند.

دقایقی پیش نیز چند منبع غیر رسمی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی به پایگاه آمریکا در کویت اصابت کرده است.

همچنین چند منبع دیگر از شنیده شدن صدای چندین انفجار مهیب در کویت خبر داده بودند.

برخی منابع دیگر نیز ادعا کردند که در نتیجه اصابت پهپادهای ایرانی، آتش‌سوزی در کویت رخ داده به طوری که از فاصله ۱۰ کیلومتری ستون دود مشخص است.

کد مطلب 6896521

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