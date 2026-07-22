تداوم روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قیمت نفت در معاملات اولیه امروز چهارشنبه، در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال اختلال در عرضه ناشی از تداوم تجاوز هوایی ارتش تروریستی آمریکا علیه ایران و اقدام انصارالله یمن در مسدودی کردن تنگه باب المندب و محاصره دریایی متجاوزان سعودی اندکی افزایش یافت.

در همین راستا، قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت با افزایش نزدیک به یک دلار، به ۹۱.۵۱ دلار رسید. در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با حدود ۳۰ سنت افزایش، به ۸۴.۶۴ دلار رسید.

قیمت نفت در معاملات روز گذشته به بالاترین سطح پنج هفته اخیر خود رسید. این افزایش قیمت پس از آن روی داد که ارتش تروریستی آمریکا، اهدافی را در جنوب و غرب ایران مورد هدف قرار دادند و در مقابل، تهران نیز حملاتی را علیه تأسیسات آمریکایی در بحرین، کویت و اردن انجام داد.

این حملات متقابل، نگرانی‌ها از افزایش اختلال در عرضه جهانی انرژی را برانگیخته است. از سوی دیگر انصارالله یمن با اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی، تهدید کرده است که کشتی‌های حامل نفت عربستان سعودی را در تنگه باب‌المندب هدف قرار خواهد داد.

با توجه به کاهش شدید تردد از تنگه هرمز پس از فروپاشی آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران در ماه جاری، گذرگاه باب‌المندب که در ضلع جنوبی دریای سرخ واقع شده است، به مسیری با اهمیت روزافزون برای صادرات نفت خام عربستان تبدیل شده بود.