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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۱

اطلاعیه شماره ۴۳؛

سپاه: تنگه هرمز در کنترل ایران است/ کشتی‌های متخلف باسرعت دور می‌زنند

سپاه: تنگه هرمز در کنترل ایران است/ کشتی‌های متخلف باسرعت دور می‌زنند

سپاه پاسداران اعلام کرد: یک فروند از سه فروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی شد و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۳ اعلام کرد:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ قاتلوهم حتی لاتکون فتنه؛

️ملت عظیم‌الشان و بپاخاسته ایران اسلامی،

حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده است و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.

️سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتش سوزی شدید در یکی از آنها، دو فروند دیگر با سرعت دور زده و به عقب برگشتند.

️نیروی دریایی مقتدر سپاه تاکید می کند که تنگه هرمز در کنترل ما است و تا زمان ادامه شرارت های آمریکا در منطقه، کاملا مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

️به آمریکای متجاوز و کودک‌کش اخطار می‌کنیم از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتی های تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.

️به مداخلاتی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه ای ندارد پایان دهید، این شرارت‌ها جز بی اعتباری بیشتر و شکست جبران‌ناپذیری که به زودی خواهید چشید نتیجه ای برای شما نخواهد داشت.

️به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلفی که کردید انجام خواهد شد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6896528

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    نظرات

    • IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      هزاران بارک الله
    • سجاد IR ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
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      امریکا زد ببینه ما چه رفتاری میکنیم احتیاطیم یا انفجاری اگه بازدارندگی خیلی خوب نباشه بدترمیزنه جوری بزنیدش که هزینه فایدش بی خیال شه ترامپ کثیف

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