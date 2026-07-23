فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو انفجار در محدوده اطراف شهرستان اسلامآبادغرب در بامداد امروز خبر داد و اظهار کرد: این انفجارها حوالی ساعت ۳:۴۰ بامداد و در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به وقوع پیوست.
وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حادثه، موضوع از سوی دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس ارزیابیهای اولیه، این حمله هیچگونه تلفات یا خسارت جانی به همراه نداشته است.
فرماندار اسلامآبادغرب با تأکید بر اینکه ابعاد مختلف این حادثه همچنان در دست بررسی است، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی پس از جمعبندی نهایی و تأیید مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد.
شهبازی از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و از توجه به شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
کرمانشاه- فرماندار اسلامآبادغرب با اشاره به وقوع دو انفجار در اطراف این شهرستان در پی حمله بامدادی آمریکا، گفت: این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و بررسی ابعاد آن ادامه دارد.
فرهاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع دو انفجار در محدوده اطراف شهرستان اسلامآبادغرب در بامداد امروز خبر داد و اظهار کرد: این انفجارها حوالی ساعت ۳:۴۰ بامداد و در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به وقوع پیوست.
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