حمله دشمن آمریکایی به شناورهای امداد دریایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بامداد پنجشنبه دو فروند شناور جست‌وجو و نجات دریایی «ناجی ۱۵» و «ناجی ۱۶» در اقدامی خصمانه از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفتند و آسیب‌های جدی دیدند.

بر اساس این گزارش، هدف قرار دادن شناورهایی که مأموریتی صرفاً امدادی و انسان دوستانه دارند، نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل عاملان این حمله به اصول، قواعد و تعهدات بین‌المللی است و بار دیگر ماهیت اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل علیه زیرساخت‌های امداد و نجات دریایی را آشکار می‌سازد.

از آغاز جنگ رمضان تاکنون شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی که در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران مأموریت امدادرسانی و نجات جان دریانوردان را بر عهده داشتند، هدف حملات دشمن قرار گرفته و به دلیل شدت خسارات وارده از چرخه ارائه خدمات عملیاتی خارج شده‌اند.

این نخستین‌بار نیست که شناورهای امدادی و خدمات‌رسان دریایی هدف اقدامات خصمانه قرار می‌گیرند.

پیش‌تر نیز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با هدف قرار دادن آمبولانس‌های دریایی که وظیفه انتقال بیماران و مصدومان از جزایر به مراکز درمانی در سرزمین اصلی را بر عهده داشتند، ماهیت ضدانسانی اقدامات خود را به نمایش گذاشته بود.

در این گزارش تأکید شده است که این اقدام، مغایر با کنوانسیون‌های مرتبط با ایمنی دریانوردی و قواعد بشر دوستانه بین‌المللی بوده و بیانگر بی‌اعتنایی کامل عاملان این حملات به جان غیرنظامیان و شناورهای امداد و نجات است.

شناورهای جست‌وجو و نجات دریایی بر اساس کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی از جمله ضوابط حاکم بر خدمات جست‌وجو و نجات دریایی (SAR)، مأموریت نجات جان انسان‌ها و دریانوردان در معرض خطر، امدادرسانی به دریانوردان و ارائه خدمات انسان دوستانه را بر عهده دارند و هرگونه تعرض به این شناورها مغایر با اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و موازین بشر دوستانه است.

اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن محکوم کردن این اقدام بر استمرار مأموریت‌های امداد و نجات دریایی مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی و ارائه خدمات ایمن و مستمر به دریانوردان تأکید کرد.