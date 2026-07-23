سید فواد حسینی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده اظهار کرد: اگر فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید منتقل نشود، جامعه با خسارت بزرگی مواجه خواهد شد و آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارد.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به مصوبات شورای آموزش و پرورش استان، برنامه‌های متعددی با محوریت شهدای دانش‌آموز و فرهنگی در مدارس استان طراحی و اجرا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: در برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز تلاش شد دانش‌آموزان از مرحله طراحی و برنامه‌ریزی تا اجرای برنامه‌ها نقش محوری داشته باشند و با استفاده از ظرفیت گروه‌های دانش‌آموزی، این برنامه‌ها به شکلی متفاوت و متناسب با فضای مدارس برگزار شود.

اجرای طرح هر مدرسه یک یادواره

حسینی با اشاره به اجرای طرح هر مدرسه یک یادواره با عنوان طرح روشن بیان کرد: این طرح در مدارس مختلف استان، از مناطق مرزی تا سایر شهرستان‌ها، اجرا شد و دانش‌آموزان در برگزاری یادواره‌های شهدای مدارس مشارکت فعال داشتند.

وی افزود: دانش‌آموزان در سایر یادواره‌های شهرستانی و قشری نیز با حضور در گروه‌های سرود، فعالیت‌های قرآنی، اجرای برنامه‌های هنری و امور اجرایی نقش پررنگی ایفا کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از تولید و نصب نمایشگاه‌های عکس، پوستر، اینفوگرافی و آثار هنری با موضوع شهدا خبر داد و گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی و ادبی، اجرای پویش‌های دانش‌آموزی و برگزاری محافل انس با قرآن از دیگر برنامه‌های اجراشده در مدارس استان بوده است.

نام‌گذاری برنامه‌های دانش‌آموزی به نام شهدا

حسینی همچنین به برگزاری اجلاسیه شهدای فرهنگی و دانش‌آموزی استان در شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برنامه‌ها، جشنواره‌ها و اردوهای تربیتی دانش‌آموزان به نام شهدای شاخص استان نام‌گذاری شد.

وی کاشت نهال به نام شهدا توسط دانش‌آموزان را یکی دیگر از برنامه‌های ابتکاری آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان در این طرح با کاشت نهال به نام شهدا، یاد و خاطره این عزیزان را در فضای مدارس و اردوگاه‌های دانش‌آموزی زنده نگه داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به تولید محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای درباره زندگی شهدا اظهار کرد: بخشی از این محتواها توسط گروه‌های دانش‌آموزی تهیه شده و دانش‌آموزان در معرفی سبک زندگی و سیره شهدای استان مشارکت مستقیم داشته‌اند.

نقش دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

حسینی برگزاری برنامه ویژه شهدای دانش‌آموز را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: این برنامه با طراحی و سناریویی ویژه در سالن هزار نفری برگزار شد و با استقبال دانش‌آموزان همراه بود.

وی با قدردانی از همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان، خاطرنشان کرد: حضور مسئولان و حمایت از برنامه‌های فرهنگی موجب شد برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا در مدارس استان با جدیت بیشتری دنبال شود و دانش‌آموزان نیز در این رویدادها حضوری فعال داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین از برگزاری کارگاه‌های جهاد تبیین و برنامه‌های فرهنگی با محوریت شهدا در مناسبت‌ها و تجمعات مختلف خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت پیوند دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا در مدارس استان اجرا شده است.