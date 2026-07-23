به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌ علی‌آبادی، وزیر نیرو با بیان اینکه این طرح به عنوان یک پایلوت بر روی مخزنی از انرژی زمین‌گرمایی با ظرفیت تولید حدود ۲۵۰ مگاوات توسط شرکت برق حرارتی در حال احداث است، گفت: اجرای این پروژه موجب دست‌یابی کشورمان به دانش اکتشاف، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی شده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با اشاره به آماده‌سازی مراحل نهایی سنکرون این پروژه در شرایط جنگی کشور، تاکید کرد: برای اکتشاف و استخراج منابع زمین‌گرمایی یاد شده، حفر چندین حلقه چاه به عمق حدود سه هزار متر و با ظرفیت تولید ۳۰ مگاوات انجام شده است که در فاز نخست پنج مگاوات از این ظرفیت وارد مدار شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در روند اجرای این طرح درصدد توسعه انرژی زمین‌گرمایی به عنوان یک انرژی پاک و پایدار و رونق اقتصادی در این منطقه از طریق جذب گردشگر هستیم، ادامه داد: در گام‌های بعدی اجرای این پروژه در تلاش برای توسعه ظرفیت نیروگاه مشگین‌شهر و چاه‌های موجود آن و سپس توسعه کل مخزن اکتشافی در این منطقه و توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در سایر نقاط کشور هستیم.

وی خاطرنشان‌کرد: توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر زمین‌گرمایی برای تولید برق، کسب فناوری و دانش بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی، بومی کردن دانش فنی بهره‌برداری پایدار از مخازن زمین‌گرمایی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی از جمله اهداف راه‌اندازی این پروژه است.

گفتنی است، نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در ۲۵ کیلومتری جنوب شهرستان مشگین‌شهر توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در حال ساخت است.