محمدجواد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای مستمر مانورهای مدیریت هوشمند تلفات انرژی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری شبکه و صیانت از حقوق مشترکان دارد، اظهار کرد: در ۱۲ مانور گذشته، ۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی احیا شد که دستاوردی مؤثر در کاهش هدررفت انرژی و افزایش دقت اندازه‌گیری در شبکه برق استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مدت ۱۰۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۳۷ کنتور جدید نصب، ۸۵۰ مشترک دربسته تعیین تکلیف، ۳۵ تست دیماندی انجام و ۴۱ کنتور عادی مورد بازدید و آزمون قرار گرفت که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت هوشمند شبکه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مقابله با تخلفات حوزه برق گفت: ۲ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، دو مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع و چهار فیوز نامتناسب اصلاح شد که این اقدامات در کاهش تلفات غیر فنی و حفظ حقوق عمومی مؤثر است.

جلیلی از اجرای برنامه‌های مدیریت روشنایی معابر خبر داد و تصریح کرد: ۳۵ ساعت نجومی روشنایی معابر تنظیم و روشنایی ۱۴۸ معبر اصلی، بین‌جاده‌ای و پارک‌ها تعدیل شد که ضمن مدیریت بهینه مصرف انرژی، پایداری شبکه برق استان را نیز تقویت کرده است.