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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

احیای ۸۴ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در مانور مدیریت هوشمند تلفات برق یزد

احیای ۸۴ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در مانور مدیریت هوشمند تلفات برق یزد

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از احیای ۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی و تعویض ۱۰۸ کنتور معیوب در دوازدهمین مانور مدیریت هوشمند تلفات برق یزد خبر داد.

محمدجواد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای مستمر مانورهای مدیریت هوشمند تلفات انرژی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری شبکه و صیانت از حقوق مشترکان دارد، اظهار کرد: در ۱۲ مانور گذشته، ۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی احیا شد که دستاوردی مؤثر در کاهش هدررفت انرژی و افزایش دقت اندازه‌گیری در شبکه برق استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مدت ۱۰۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۳۷ کنتور جدید نصب، ۸۵۰ مشترک دربسته تعیین تکلیف، ۳۵ تست دیماندی انجام و ۴۱ کنتور عادی مورد بازدید و آزمون قرار گرفت که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت هوشمند شبکه داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مقابله با تخلفات حوزه برق گفت: ۲ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری، دو مورد دستکاری کنتور شناسایی و رفع و چهار فیوز نامتناسب اصلاح شد که این اقدامات در کاهش تلفات غیر فنی و حفظ حقوق عمومی مؤثر است.

جلیلی از اجرای برنامه‌های مدیریت روشنایی معابر خبر داد و تصریح کرد: ۳۵ ساعت نجومی روشنایی معابر تنظیم و روشنایی ۱۴۸ معبر اصلی، بین‌جاده‌ای و پارک‌ها تعدیل شد که ضمن مدیریت بهینه مصرف انرژی، پایداری شبکه برق استان را نیز تقویت کرده است.

کد مطلب 6896760

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