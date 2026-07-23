حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران اظهار داشت: مرز بینالمللی مهران به عنوان اصلیترین و مهمترین کانون تردد زائران عتبات عالیات، همانند سالهای گذشته با استقبال چشمگیر زائران روبهرو است و جریان تردد در آن به صورت روان و با امنیت کامل در حال انجام است.
وی با تشریح جزئیات آمار تردد در روز ۳۱ تیرماه تصریح کرد: در شبانهروز گذشته در مجموع ۵۱ هزار و ۷۶۴ نفر از این مرز بینالمللی تردد داشتهاند.
وی بیان کرد: از این میزان، ۴۲ هزار و ۱۹۹ زائر ایرانی از طریق پایانه مرزی مهران خارج و برای تشرف به عتبات عالیات وارد خاک عراق شدهاند.
دشتیپور همچنین به آمار ورود زائران به کشور اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی،۵ هزار و ۷۸۱ زائر ایرانی نیز پس از زیارت، از طریق مرز مهران به کشور بازگشتهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام درباره وضعیت تردد اتباع خارجی نیز بیان کرد: مرز مهران تسهیلات لازم را برای زائران غیرایرانی نیز فراهم کرده است؛ به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۹۰ زائر خارجی از مرز مهران خارج و به کشور عراق وارد شده و در مقابل، ۶۹۴ زائر خارجی نیز از این طریق وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدهاند.
وی در پایان با تاکید بر آمادگی همهجانبه زیرساختهای جادهای و پایانه مرزی مهران خاطرنشان کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخش راهداری و همکاری سایر دستگاههای خدماترسان، تمهیدات لازم جهت ایمنسازی محورهای مواصلاتی، روانسازی ترافیک و تامین ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زوار اندیشیده شده است و تلاش میکنیم تا زائران عزیز با کمترین دغدغه سفر خود را به انجام برسانند.
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