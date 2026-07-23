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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

تردد بیش از ۵۱ هزار زائر از مرز مهران در شبانه‌روز گذشته

تردد بیش از ۵۱ هزار زائر از مرز مهران در شبانه‌روز گذشته

ایلام- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از تردد بیش از ۵۱ هزار زائر از پایانه مرزی مهران در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران اظهار داشت: مرز بین‌المللی مهران به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین کانون تردد زائران عتبات عالیات، همانند سال‌های گذشته با استقبال چشمگیر زائران روبه‌رو است و جریان تردد در آن به صورت روان و با امنیت کامل در حال انجام است.

وی با تشریح جزئیات آمار تردد در روز ۳۱ تیرماه تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته در مجموع ۵۱ هزار و ۷۶۴ نفر از این مرز بین‌المللی تردد داشته‌اند.

وی بیان کرد: از این میزان، ۴۲ هزار و ۱۹۹ زائر ایرانی از طریق پایانه مرزی مهران خارج و برای تشرف به عتبات عالیات وارد خاک عراق شده‌اند.

دشتی‌پور همچنین به آمار ورود زائران به کشور اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی،۵ هزار و ۷۸۱ زائر ایرانی نیز پس از زیارت، از طریق مرز مهران به کشور بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام درباره وضعیت تردد اتباع خارجی نیز بیان کرد: مرز مهران تسهیلات لازم را برای زائران غیرایرانی نیز فراهم کرده است؛ به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۹۰ زائر خارجی از مرز مهران خارج و به کشور عراق وارد شده و در مقابل، ۶۹۴ زائر خارجی نیز از این طریق وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

وی در پایان با تاکید بر آمادگی همه‌جانبه زیرساخت‌های جاده‌ای و پایانه مرزی مهران خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش راهداری و همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمهیدات لازم جهت ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، روان‌سازی ترافیک و تامین ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زوار اندیشیده شده است و تلاش می‌کنیم تا زائران عزیز با کمترین دغدغه سفر خود را به انجام برسانند.

کد مطلب 6896657

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