به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قائمپناه در آیین افتتاح مرکز مدیریت بحران و سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان البرز، با اشاره به ناترازی برق کشور اظهار کرد: با وجود تلاش شبانهروزی وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق، ناترازی به جا مانده از سالهای گذشته و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، تأمین برق را با چالشهایی همراه کرده است.
تصمیم دولت برای حفظ تولید
وی افزود: در نشست شب گذشته مسئولان حوزه برق و صنعت، تصمیمات مهمی برای مدیریت شرایط اتخاذ شد که مهمترین آن جلوگیری از خاموشی صنایع و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی است تا چرخ تولید کشور متوقف نشود و کارگران شغل خود را از دست ندهند.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه حفظ اشتغال و افزایش تابآوری اقتصادی از اولویتهای دولت است، گفت: تلاش شده است با وجود محدودیتهای موجود، برق مورد نیاز صنایع تأمین شود تا تولید کالا ادامه یابد و کشور با کمبود و اختلال در تأمین نیازهای مردم مواجه نشود.
قائمپناه با عذرخواهی از مردم بابت خاموشیهای احتمالی در روزهای گرم پیش رو، تصریح کرد: ممکن است در برخی مناطق کشور روزانه بین دو تا سه ساعت خاموشی برنامهریزیشده اعمال شود، اما همکاران صنعت برق تلاش میکنند این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی ادامه داد: اگر قرار است صنعت کشور فعال بماند، اشتغال حفظ شود و تابآوری اقتصادی در برابر فشارهای دشمن افزایش یابد، ناگزیر به اجرای این برنامه هستیم و از مردم درخواست میکنیم همانند دوران جنگ تحمیلی، با صبوری و مدیریت مصرف دولت را همراهی کنند.
تغییر برنامه فعالیت صنایع
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزی برای مدیریت مصرف برق در صنایع گفت: برای جلوگیری از توقف تولید، تمهیداتی در صنایع بزرگ از جمله سیمان و فولاد اندیشیده شده و حتی برنامه تعطیلی برخی واحدها تغییر کرده است تا مصرف برق با ظرفیت تولید شبکه هماهنگ شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که در دوره پیش رو هیچ کارخانهای به دلیل کمبود برق تعطیل نشود و هیچ کارگری شغل خود را از دست ندهد.
درخواست برای صرفهجویی در مصرف برق
قائمپناه با اشاره به تجربه مدیریت مصرف در استان خوزستان اظهار کرد: همراهی مردم در صرفهجویی مصرف برق، پیش از این نیز نتایج مطلوبی به همراه داشته و موجب صرفهجویی حدود ۲ هزار مگاوات برق شده است.
وی از مردم خواست با ادامه این همکاری، زمینه پایداری شبکه برق و استمرار فعالیت بخش تولید را فراهم کنند.
افتتاح پروژههای زیرساختی
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان از بهرهبرداری همزمان چهار پروژه زیرساختی صنعت برق در استان البرز با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و ابراز امیدواری کرد اجرای این طرحها به افزایش پایداری شبکه برق استان و بهبود خدماترسانی به مشترکان منجر شود.
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