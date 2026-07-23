به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تب خونریزیدهنده کریمه کنگو یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که اگرچه در دامهای آلوده معمولاً علائم بالینی مشخصی مشاهده نمیشود، اما میتواند سلامت انسان را بهطور جدی تهدید کند.
وی با اشاره به نقش دامپزشکی در صیانت از بهداشت عمومی و امنیت غذایی جامعه افزود: اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در راستای رسالت قانونی خود، با اجرای برنامههای مراقبتی، نظارت بر کشتارگاهها، کنترل بهداشتی دام و فرآوردههای خام دامی و اطلاعرسانی مستمر، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خطر انتقال این بیماری به انسان در دستور کار دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه فعالیت کنهها بهعنوان مخزن اصلی بیماری در ماههای گرم سال افزایش مییابد، تأکید کرد: دامداران، کارکنان کشتارگاهها، قصابان، کشاورزان، روستاییان و عشایر بهعنوان گروههای در معرض خطر، باید بیش از سایر افراد نسبت به رعایت نکات بهداشتی حساسیت داشته باشند.
رهنما مهمترین راهکارهای پیشگیری از بیماری را خودداری از کشتار دام خارج از کشتارگاههای مجاز، خرید گوشت صرفاً از مراکز معتبر و دارای مهر و نظارت دامپزشکی، رعایت اصول بهداشتی در فرآیند کشتار، حمل و عرضه گوشت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی توسط افراد شاغل در این حوزه عنوان کرد.
وی افزود: نگهداری لاشه دام به مدت حداقل ۲۴ ساعت در سردخانه کشتارگاه پیش از عرضه، نگهداری گوشت تازه خریداریشده به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد پیش از مصرف و همچنین نگهداری جگر به مدت حداقل ۴۸ ساعت در یخچال قبل از مصرف، از مهمترین توصیههای بهداشتی برای کاهش خطر انتقال بیماری است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر همچنین بر استفاده از دستکش هنگام خرد کردن گوشت در مراکز عرضه و منازل تأکید کرد و گفت: دامداران، شیردوشان و ساکنان مناطق روستایی باید از تماس مستقیم با کنهها، له کردن یا جدا کردن آنها بدون رعایت اصول ایمنی و همچنین انجام عملیات پشمچینی بدون استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب خودداری کنند.
رهنما در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با تب خونریزیدهنده کریمه کنگو است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه دام و فرآوردههای خام دامی، موضوع را به اداره کل دامپزشکی استان گزارش کنند تا اقدامات لازم در راستای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان انجام شود.
نظر شما