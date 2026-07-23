به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابدالی در سخنانی، اظهار داشت: برای نخستین‌بار، ۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان دورود به کشت آفتاب‌گردان اختصاص یافت، اقدامی که می‌تواند آغازگر توسعه کشت‌های اقتصادی و کم‌آب‌تر در این منطقه باشد.

وی افزود: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود، نتایج به‌دست‌آمده از این کشت و استقبال کشاورزان، برنامه‌ریزی برای ترویج و گسترش کشت آفتاب‌گردان در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی دورود، ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.