به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابدالی در سخنانی، اظهار داشت: برای نخستینبار، ۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان دورود به کشت آفتابگردان اختصاص یافت، اقدامی که میتواند آغازگر توسعه کشتهای اقتصادی و کمآبتر در این منطقه باشد.
وی افزود: باتوجهبه ظرفیتهای موجود، نتایج بهدستآمده از این کشت و استقبال کشاورزان، برنامهریزی برای ترویج و گسترش کشت آفتابگردان در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس جهاد کشاورزی دورود، ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجامشده، پیشبینی میشود سطح زیر کشت این محصول در سال آینده افزایش قابلتوجهی داشته باشد.
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