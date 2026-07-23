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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

کشت ۱۶۰ هکتار گل آفتاب‌گردان برای اولین‌بار در دورود

کشت ۱۶۰ هکتار گل آفتاب‌گردان برای اولین‌بار در دورود

دورود - رئیس جهاد کشاورزی دورود از کشت ۱۶۰ هکتار گل آفتاب‌گردان برای اولین‌بار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابدالی در سخنانی، اظهار داشت: برای نخستین‌بار، ۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان دورود به کشت آفتاب‌گردان اختصاص یافت، اقدامی که می‌تواند آغازگر توسعه کشت‌های اقتصادی و کم‌آب‌تر در این منطقه باشد.

وی افزود: باتوجه‌به ظرفیت‌های موجود، نتایج به‌دست‌آمده از این کشت و استقبال کشاورزان، برنامه‌ریزی برای ترویج و گسترش کشت آفتاب‌گردان در سطح شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی دورود، ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود سطح زیر کشت این محصول در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

کد مطلب 6896722

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