محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت عدس اختصاص یافته است که این رقم در مقایسه با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۲۰۰ هکتاری سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به آمار عملکرد محصول در سال گذشته تصریح کرد: در سال قبل یک هزار و ۷۳۰ تن عدس از اراضی استان برداشت شد که با برنامهریزیهای صورت گرفته و شرایط مناسب اقلیمی، تولید این محصول در سال جاری جهش چشمگیری داشته و به ۴ هزار تن خواهد رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اهمیت توسعه کشت این محصول را در نظام زراعی استان تشریح کرد و افزود: عدس به دلیل نقش کلیدی در بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری تناوب زراعی در دیمزارها، از جایگاه ویژهای برخوردار است. همچنین این محصول با توجه به سازگاری بالا با اقلیم خشک و نیمهخشک استان، نقش بسزایی در ارتقای بهرهوری اقتصادی و افزایش درآمد بهرهبرداران دارد.
اصغری، شهرستانهای باروق، بوکان، خوی، نقده و شاهیندژ را به عنوان قطبهای اصلی تولید این محصول در استان برشمرد و افزود: حدود ۳هزار و ۵۰۰ هکتار از مجموع اراضی زیرکشت عدس، در این مناطق واقع شده است.
وی بر ضرورت رعایت اصول فنی در مراحل برداشت تأکید کرد و از کشاورزان خواست با بهرهگیری از توصیههای کارشناسان و مدیریت بهینه، نسبت به کاهش ضایعات و پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی در زمان برداشت محصول اهتمام جدی داشته باشند.
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