برداشت بیش از ۲۹۰۰ تن عدس در دیمزارهای لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور، عصر پنج شنبه با اشاره به وضعیت کشت محصول عدس در استان به رسانه‌ها اظهار کرد: امسال سطح کشت انتظاری عدس دیم ۴ هزار و ۳۲۵ هکتار و سطح کشت عدس بهاره یک هزار و ۹۷۵ هکتار است.

وی ادامه داد: در مجموع، سطح زیر کشت عدس دیم استان به ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار می‌رسد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بیان کرد: همچنین ۱۲۱ هکتار از اراضی استان به کشت عدس آبی اختصاص یافته است.

پیش‌بینی برداشت بیش از ۲ هزار و ۹۱۹ تن عدس

وی افزود: با توجه به عملکرد پیش‌بینی‌شده، امسال بیش از ۲ هزار و ۹۱۹ تن عدس از سطح ۶ هزار و ۴۲۱ هکتار از اراضی استان برداشت خواهد شد.

عدس؛ یکی از محصولات مهم زراعی در اراضی دیم لرستان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه این محصول در استان اظهار داشت: عدس یکی از محصولات مهم زراعی در اراضی دیم لرستان محسوب می‌شود و استان لرستان در زمره استان‌های مهم تولیدکننده این محصول در کشور قرار دارد.

نقش تناوب زراعی در پایداری تولید دیمزارها

محمدی‌پور همچنین بر اهمیت توسعه کشت عدس در قالب تناوب زراعی در دیمزارها تأکید کرد و گفت: قرار گرفتن کشت عدس در الگوی تناوب با محصولاتی مانند گندم و جو می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید در دیمزارها داشته باشد و به بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد در سال‌های زراعی آینده کمک کند.

حمایت از کشت عدس در راستای امنیت غذایی و پایداری تولید

مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت عدس با رویکرد پایداری تولید در دیمزارها، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز غذایی کشور، به حفظ منابع پایه تولید و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی کمک می‌کند و سازمان جهاد کشاورزی استان آمادگی کامل برای ارائه خدمات فنی و حمایتی به کشاورزان در این حوزه را دارد.