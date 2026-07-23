آسیب به ۷۷ واحد انباری کشور در جریان جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی برابری در بازدید از انبارهای تعاون روستایی استان هرمزگان، اظهار کرد: در شرایط بسیار نامطلوب جنگی، همکاران ما توانستند وظایف خود را در بحث خریدهای تضمینی به‌ویژه گندم به موقع انجام دهند و در ایام شب عید نیز که مصادف با زمان جنگ شده بود، توزیع میوه تنظیم بازار را برای مردم نجیب و صبور کشور به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی در سطح کشور، تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط جنگی، در ۱۳ استان کشور حدود ۷۷ واحد انباری ما با ظرفیت بالغ بر ۱۴۰ هزار تن شامل مواد غذایی و کالاهای فله‌ای نظیر گندم و جو آسیب دیده‌اند، به‌طوری که در همین نقطه از هرمزگان، سردخانه‌ای که محل نگهداری میوه شب عید و مرغ شرکت پشتیبانی امور دام بود همراه با انبار ۲۰۰۰ تنی گندم، دچار خسارت مستقیم شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به برآورد مالی خسارات واردشده به این استان، افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان جهاد کشاورزی و استانداری هرمزگان و انتقال گزارش‌ها به وزارتخانه و سازمان مرکزی، میزان خسارت واردشده به انبارهای شبکه تعاون روستایی استان حدود ۲۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با دستور اکید و ویژه رئیس جمهور جهت تهیه سبد اعتباری جبرانی، پیگیر هستیم تا این منابع به سرعت تخصیص یافته و تشکل‌ها و مردم هیچ‌گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند.

برابری در پایان از آغاز موج جدید خریدهای توافقی و احداث زیرساخت‌های جدید عرضه خبر داد و خاطرنشان کرد: با رهنمودهای رئیس جمهور، درایت وزیر جهاد کشاورزی و هم‌افزایی مجموعه استانی، به‌زودی خریدهای توافقی محصولات با شدت و حدت بیشتری انجام خواهد شد، همچنین بر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی، احداث «باراندازها در مبادی تولید» و توسعه «روستابازارها» در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم توزیع ارزاق عمومی و کالاهای اساسی را به موقع، با قیمت مناسب و بدون واسطه به دست مردم عزیز به‌ویژه در مناطق جنگی برسانیم.