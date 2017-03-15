۷۴ هزار تن محصول کشاورزی از کشاورزان هرمزگانی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس بشیرزاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خریدهای مذکور به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی همچنین کاهش واسطه‌های بخش کشاورزی در استان هرمزگان انجام می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این اتحادیه قصد دارد خریدهای توافقی محصولات کشاورزی را در سال آینده افزایش دهد.

به گفته بشیرزاده، این اتحادیه در سال آینده به دنبال راه اندازی واحدهای تولیدی و مجتمع انباری در سطح استان به منظور انجام خریدهای توافقی و ذخیره محصولات کشاورزی است.

وی با بیان اینکه محصولات خریداری شامل گندم، گوجه فرنگی و ذرت است افزود: از ابتدای سال تاکنون تاکنون ۷۴ هزار و ۶۷۰ تن توسط این اتحادیه با مشارکت شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی تولید خریداری کرده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان هرمزگان تصریح کرد: این اتحادیه به زودی واحد سورت و بسته‌بندی میوه در استان را به بهره‌برداری می رساند.

وی بیان داشت: عاملیت اجرای آبیاری تحت فشار و راه‌اندازی مرکز تأمین متمرکز کالاهای مورد نیاز شرکت‌های تعاون روستایی از دیگر فعالیت‌های اتحادیه استان است.

وی افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، پشتیبانی سیترا و انجام حسابرسی شرکت‌های زیر مجموعه نیز از دیگر فعالیت‌های این اتحادیه در سالی که گذشت محسوب می‌شوند.

وی گفت: امسال بیش از هزار و ۶۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز در بین کشاورزان هرمزگانی توزیع شد. از ابتدای سال تاکنون اتحادیه تعاونی روستایی خلیج فارس با همکاری شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی تولید هزار و ۶۵۰ تن انواع کود شیمیایی شامل اوره و سولفات بین کشاورزان استان توزیع کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت بیش از ۵۰۰ لیتر انواع سموم کشاورزی بین کشاورزان هرمزگانی توزیع شده است.

بشیرزاده افزود: شبکه تعاون روستایی هرمزگان به دلیل گستردگی که در سطح استان دارد، انواع نهاده های کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان هرمزگان ادامه داد: این اقلام شامل کود اوره، انواع کود فسفات و فسفات آمونیم، کودهای شیمیایی پتاسیم و منیزیم و روی، کودماکر و کودهای سوپر فسفات تریپل و بیوفسفات طلایی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بمنظور کاهش استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی و آگاهی از نیاز خاک مزرعه به مواد موردنظر باید سالانه خاک کشاورزی مزارع توسط آزمایشگاه‌های آب و خاک جهاد کشاورزی بررسی شود.