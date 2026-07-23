به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر روز پنجشنبه در جلسه بررسی وضعیت مساکن ملی استان استان با اشاره به نقش اعتبارات صندوق ملی مسکن در توسعه زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی استان افزود: طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در مجموع ۶۹۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل صندوق ملی مسکن برای توسعه زیرساخت‌های استان اختصاص یافت که بخش عمده این منابع در حوزه‌های آب و فاضلاب و برق هزینه شده یا در مسیر اجرای پروژه‌های زیرساختی استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه توسعه زیرساخت‌های طرح‌های مسکن، گفت: بر اساس اعلام دفتر پایش وزارت راه و شهرسازی، استان زنجان تنها استانی است که میزان پروژه‌های افتتاح و اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت با میزان اعتبارات دریافت‌شده از صندوق ملی مسکن تناسب دارد که این موضوع نشان‌دهنده عملکرد مناسب دستگاههای اجرایی و خدمات‌رسان استان در بهره‌گیری از منابع اختصاص‌یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تاکید صندوق ملی مسکن بر تسریع در پرداخت اعتبارات مورد نیاز استان، گفت: تأمین اعتبارات زیرساختی استان به رقم پیش‌بینی‌شده محدود نخواهد بود و در ادامه نیز تخصیص منابع مورد نیاز پروژه‌ها با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاههای خدمات‌رسان استان در اجرای پروژه‌های زیرساختی و همراهی با طرح‌های نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، نیازهای اعتباری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای اجرای پروژه‌های زیرساختی شامل ۵۳۹ میلیارد تومان برای شرکت آب و فاضلاب، ۲۶۰ میلیارد تومان شرکت توزیع نیروی برق و ۹۲۸ میلیارد تومان شرکت برق منطقه‌ای است که تأمین منابع مورد نیاز این بخش‌ها با هدف تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن در حال پیگیری است.

شاهین‌فر در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین فضاهای خدماتی و روبنایی مورد نیاز ساکنان پروژه‌های مسکن، گفت: با توجه به اسکان حدود چهار هزار و ۵۰۰ خانوار از مجموع پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در کوی زنگان، توسعه خدمات روبنایی و تأمین فضاهای مورد نیاز ساکنان این مجموعه از اولویت‌های مورد پیگیری است.

وی اضافه کرد: با توجه به افتتاح یک مدرسه در کوی زنگان طی سال گذشته، تأمین سایر فضاهای خدماتی مورد نیاز از جمله احداث مسجد در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

شاهین‌فر تأکید کرد: مجموعه راه و شهرسازی استان با پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیلات بانکی، تأمین فضاهای خدماتی و تعیین تکلیف پروژه‌های حمایتی، تلاش می‌کند روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری دنبال و زمینه برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از پروژه‌ها و ارتقای کیفیت سکونت در این مجموعه‌ها فراهم شود.