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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

درمانگاه بیمارستان کمالشهر کرج با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

درمانگاه بیمارستان کمالشهر کرج با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد

کمالشهر - درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور با ۱۳۵ تخت و ۶۹۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) کمالشهر کرج صبح پنج شنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، به بهره‌برداری رسید تا یکی از پروژه‌های مهم حوزه سلامت استان البرز وارد چرخه خدمت‌رسانی شود.

این طرح درمانی با زیربنای ۱۳ هزار و ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۹۰ میلیارد تومان احداث شده و دارای ۱۳۵ تخت درمانی است که با افتتاح آن، ظرفیت جدیدی به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان افزوده شد.

توسعه ظرفیت درمانی البرز

بهره‌برداری از این درمانگاه با هدف توسعه خدمات سلامت، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و ارتقای توان پاسخگویی نظام سلامت استان انجام شده است.

این مرکز درمانی با افزایش ظرفیت پذیرش بیماران، بخشی از نیازهای درمانی جمعیت رو به رشد البرز را پوشش خواهد داد و در کاهش بار مراجعات به سایر مراکز درمانی استان نقش مؤثری ایفا می‌کند.

گامی برای پاسخ به نیازهای رو به رشد سلامت

استان البرز در سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت را در اولویت برنامه‌های عمرانی خود قرار داده است.

افتتاح درمانگاه بیمارستان حضرت

ولیعصر(عج) نیز در همین راستا انجام شده و از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های مؤثر در تقویت زیرساخت‌های درمانی، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی یاد می‌شود.

کد مطلب 6896837

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