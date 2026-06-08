تاکید دادستان کرمان بر تقویت فوری ایست بازرسی «پنگ»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با حضور در ایست بازرسی «پنگ» در مرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان، بر ضرورت ارتقای وضعیت این نقطه حساس و راهبردی تاکید کرد.

وی در این بازدید میدانی که با هدف بررسی زیرساخت‌ها و وضعیت امنیتی یکی از گلوگاه‌های اصلی ورود به استان انجام شد، اظهار کرد: ایست بازرسی پنگ به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، نه تنها یکی از مبادی مهم ورودی به استان کرمان از سمت شرق است، بلکه به عنوان یکی از نقاط حساس ورودی به کشور محسوب می‌شود.

بخشی، با اشاره به اهمیت این نقطه در تأمین امنیت پایدار، افزود: تقویت و تثبیت وضعیت این ایست بازرسی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و باید هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای دریافت مصوبات قانونی آن انجام پذیرد.

دادستان کرمان با تاکید بر لزوم فوریت در این امر تصریح کرد: با توجه به نقش کلیدی این گلوگاه در کنترل محورهای مواصلاتی و جلوگیری از جرایم سازمان‌یافته، این ایست بازرسی باید در سریع‌ترین زمان ممکن تقویت و به امکانات متناسب با حساسیت‌های امنیتی مجهز شود.