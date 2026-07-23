افزایش میانگین سالانه ۷۰ درصدی زکات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی عصر پنجشنبه در گردهمایی ائمه جمعه و شورای زکات مازندران از افزایش میانگین سالانه ۷۰ درصدی زکات در استان خبر داد و با بیان اینکه کمیته امداد مازندران روزانه حدود ۱۵ میلیارد تومان برای خدمات حمایتی هزینه می‌کند، افزود: از این میزان، ۵.۵ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه به جامعه هدف پرداخت می‌شود، اما با توجه به افزایش مراجعات خانوارهای کم‌برخوردار خارج از پوشش امداد، ایجاد منابع جدید و مردمی بیش از گذشته ضرورت دارد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران مردمی‌سازی خدمات را از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد برشمرد و گفت: طی سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار میلیارد تومان کمک‌های مردمی در استان جذب شده و هم‌اکنون ۲۰۰ مرکز نیکوکاری مسجدمحور در مناطق مختلف مازندران فعالیت دارند که توسعه این شبکه می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات معیشتی نیازمندان ایفا کند.

معافی با اشاره به جایگاه شورای زکات در گسترش فرهنگ انفاق و احسان تصریح کرد: میانگین رشد سالانه زکات در مازندران از سال ۱۳۹۶ تاکنون به ۷۰ درصد رسیده است. همچنین تعداد شوراهای زکات روستایی از ۲۲۰ شورا به یک‌هزار و ۷۴۵ شورا افزایش یافته و شمار مؤدیان زکات نیز از ۳۳۲ نفر به یک‌هزار و ۹۸ نفر رسیده است.

وی بر ضرورت فعال‌تر شدن شوراهای زکات در روستاها و بخش‌های استان تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه در ترویج فرهنگ زکات و تقدیر از مؤدیان برتر در آیین‌های نماز جمعه، می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در این فریضه الهی را فراهم کند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران همچنین از فعالیت کانون‌های قرض‌الحسنه در ۱۰۰ روستای استان خبر داد و گفت: توسعه این کانون‌ها با هدف ترویج قرض‌الحسنه و کاهش آسیب‌های ناشی از ربا دنبال می‌شود و برنامه‌ریزی شده است تمامی مساجد استان به این ظرفیت مجهز شوند.

معافی در پایان با اشاره به وجود ۷۲ بخش در مازندران، بر تشکیل شبکه‌های مستقل احسان و نیکوکاری در بخش‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، بانوان نیکوکار و همراهی ائمه جمعه، می‌توان منابع پایدار مردمی را برای توسعه خدمات حمایتی و کمک به خانواده‌های نیازمند ایجاد کرد.