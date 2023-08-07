۲۰۰ مسکن مددجویی هفته دولت در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به نقش رسانه اظهار داشت: رسانه برای پیشبرد راه راهبرد جهانی ما دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد مازندران رتبه ۱ تا ۳ کشور را دارد، افزود این به دلیل قدرت احسان و شبکه نیکوکاری است و در پویش‌ها ظرفیت عظیم مردمی ایجاد شده است.

معافی با اشاره به مشارکت و حضور خوب مردم موج کمک‌های مومنانه یادآور شد: پویش‌های مختلفی با نام ائمه از جمله امیرالمومنین (ع) در استان راه اندازی شده است.

مدیر کل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه میزان اکرام حسینی در استان ۱۴۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: همچنین در عید قربان قربانگاه‌های ابراهیمی در استان فعال بود و میزان نذورات مردم ۱۰۰ رشد یافت و ۱۷ میلیارد تومان کمک‌های سال گذشته به بیش از ۴۲ میلیارد تومان در سال جاری در عید قربان رسیده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار دام سبک و سنگین تحویل کمیته امداد در استان شده است، گفت: هیچ روستا و محله‌ای در آسمان وجود ندارد که در زمینه خیر و احسان فعال نباشد.

مدیرکل کمیته امداد استان مازندران یادآور شد: در ایام ماه محرم ۷۰۰ آشپزخانه عام با کمیته امداد برای طبخ غذا گرم همکاری کردند و یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شده است.

وی با بیانی که مردم استان ۸ میلیارد تومان قرض ماندگار اهدا کرده‌اند، گفت: این اعتبار به صورت قرض الحسنه بین نیازمندان توصیه شده است.

وی با ارسال ۵۵ درصد برنامه‌های کمیته امداد طی چهار ماه سال جاری محقق شده است، گفت ۹ هزار نفر به نام مبارک حضرت امام علی علیه السلام در دهه ولایت و ۱۳۰۰ نفر به عشق امام حسین علیهم السلام به عنوان خیر ثبت نام کردند و حمایت از ایتام را بر عهده گرفتند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان که ۵۰ هزار فرصت شغلی با دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال ایجاد شده است، گفت: ۸۵ درصد طرح‌ها همچنان در حال اجراست.

معافی با بیان که در سال جاری هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده است، گفت: در هفته دولت ۲۰۰ مسکن مددجوی افتتاح و ۲۰۰ واحد کلنگ زنی می‌شود.