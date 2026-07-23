پیکر شهید «الیاس سالاری» در جایین حاجی آباد تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید الیاس سالاری، از رزمندگان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هرمزگان و شهید مدافع اقتدار و عزت ایران اسلامی، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و همرزمانش در روستای جایین تشییع و در گلزار شهدای این منطقه به خاک سپرده شد.

شهید الیاس سالاری چند روز پیش در پی حمله دشمن آمریکایی به استان هرمزگان به شهادت رسید و به جمع شهدای اقتدار ایران اسلامی پیوست.

مراسم تشییع این شهید والامقام با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در منطقه جایین شهرستان حاجی آباد برگزار شد و شرکت‌کنندگان با بدرقه باشکوه پیکر مطهر وی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه آنان در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

در این آیین، پس از اقامه نماز بر پیکر شهید، پیکر مطهر وی در اوج صلابت و سربلندی خانواده، دوستان، همرزمان و مردم قدرشناس جایین در گلزار شهدای این منطقه آرام گرفت.

در پی حملات اخیر آمریکا به سواحل و جزایر استان هرمزگان، مسئولان جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را نقض تفاهمات موجود دانسته و اعلام کرده‌اند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ آمادگی و استقرار در خطوط ساحلی و مناطق جنوبی کشور، به دفاع از امنیت و منافع ملی ادامه می‌دهند.