پیکر صیاد شهید «امید عربی» در میناب تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «امید عربی» عصر پنجشنبه از چهارراه امام خمینی(ره) تا گلزار شهدای میناب بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور این شهرستان تشییع و پس از اقامه نماز، در فضایی آکنده از حزن و معنویت، در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شد.

در این مراسم، جمع کثیری از شهروندان مرزنشین با حضور خود، جلوه‌ای دیگر از همدلی، ایستادگی و قدرشناسی نسبت به مقام شامخ این شهید را در فضایی معنوی به تصویر کشیدند.

معاون استاندار هرمزگان و فرماندار ویژه میناب در حاشیه این مراسم با تسلیت شهادت این شهید والامقام گفت: شهید «امید عربی» از صیادان زحمتکش و نجیب منطقه بود که مظلومانه در حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به شناور صیادی وی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

محمد رادمهر با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان آن در منطقه، اظهار کرد: حضور گسترده و حماسی مردم در آیین تشییع شهدای این حادثه، حامل پیامی روشن برای دشمنان است که ملت ایران با صلابت در مسیر آرمان‌های خود ایستاده و از ارزش‌هایش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی ادامه داد: این حضور پرشور، نماد پیوند عمیق مردم با آرمان‌های شهدا و نشانه‌ای از همبستگی ملی در تقویت اقتدار جبهه مقاومت در برابر مستکبران است.