به گزارش خبرگزاری مهر، با تأیید صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و نخستین نشست هیئت‌مدیره از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ترکیب جدید هیئت‌مدیره، بازرسان و دبیر خانه معدن خراسان جنوبی برای دوره جدید فعالیت این تشکل تخصصی معرفی شد.

بر این اساس، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، بازرس و خزانه‌دار و همچنین صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در مجمع عمومی به تصویب اعضا رسید.

همچنین احمد پروین، ابوالفضل جهانگرد، احمدرضا خزاعی، حامد کریم‌پورفرد، داوود رئیسی، امیرحسین فومنی و سیدحسین خرادشادی‌زاده به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. علیرضا باقری و اسماعیل زمانی نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برگزیده شدند.

در بخش بازرسان نیز سیدرضا حقانی ثانی به‌عنوان بازرس اصلی و فائزه نخعی به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در نخستین نشست هیئت‌مدیره، داوود رئیسی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره، احمدرضا خزاعی به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سیدحسین خراشادی‌زاده به‌عنوان خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره و امیرحسین فومنی به‌عنوان منشی و عضو هیئت مدیره، احمد پروین، ابوالفضل جهانگرد و حامد کریم‌پورفرد به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره، مسئولیت خود را برای مدت سه سال بر عهده گرفتند.

بر اساس این گزارش، علیرضا عابدی نیز خارج از اعضای هیئت‌مدیره، به‌عنوان دبیر خانه معدن استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

خانه معدن خراسان جنوبی به‌عنوان تشکل تخصصی بخش معدن، نقش مهمی در پیگیری مطالبات فعالان معدنی، تعامل با دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن استان ایفا می‌کند.