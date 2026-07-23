تداوم هوای گرم و وزش باد در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی جو، آسمان استان طی پنج روز آینده غالباً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طبق این پیش‌بینی، در برخی مناطق استان احتمال وقوع غبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد، ادامه داد: از نظر دمایی طی این مدت تغییرات محسوسی در دما رخ نخواهد داد و ماندگاری هوای گرم در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان بیان کرد: وضعیت جوی استان در روز پنجشنبه اول مردادماه، غالباً صاف اعلام شده و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در بعضی مناطق همراه با غبار خواهد بود.

وی یادآور شد: برای روز جمعه دوم مردادماه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات و وجود غبار در بعضی مناطق محتمل است.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: همچنین در روز شنبه سوم مردادماه، شرایط جوی مشابه بوده و آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با افزایش سرعت وزش باد و احتمال غبار در برخی نقاط خواهد بود.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته منطقه لیشتر با ثبت دمای ۴۵.۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان بوده و سی‌سخت با کمینه دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقطه کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.