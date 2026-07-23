به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز (پنجشنبه)در حاشیه مراسم بزرگداشت شهیده «زهرا حداد عادل» در جمع خبرنگاران گفت: رهبر شهید ما انسانی قرآنی بود، اگر بتوانیم این شاخصه‌ها را بین نیروهای مسلح و نسل جدید خود نهادینه کنیم، عزت، استقلال و قدرت کشور تقویت می‌شود.

وی اظهار کرد: همین باورها کشور ما را هم در راستای پیشرفت‌های علمی و مقاومت در برابر دنیای استکبار به اوج رساند.

وزیر آموزش و پرورش درباره امکان تعویق کنکور با توجه به لغو امتحانات نهایی در برخی از استان‌های جنوبی گفت: نگران نباشید، کنکور سر موعد خود انجام می‌شود و امتحانات نهایی دانش‌آموزان نیز برگزار خواهد شد.