  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

پلیس عامل ارسال لینک جعلی را در شیروان دستگیر کرد

پلیس عامل ارسال لینک جعلی را در شیروان دستگیر کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شیروان گفت: عامل ارسال لینک جعلی که با سرقت اطلاعات بانکی شهروندان اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌ها می‌کرد، با تلاش پلیس فتا در شیروان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ سید سعید عریزی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی پس از ورود به یک لینک جعلی با ظاهر سامانه ثنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم پس از دسترسی به اطلاعات بانکی شاکی، با استفاده از آن اقدام به خرید اینترنتی لوازم خانگی و لوازم آرایشی در یکی از استان‌های کشور کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

کد مطلب 6897345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها