پلیس عامل ارسال لینک جعلی را در شیروان دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ سید سعید عریزی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی وی پس از ورود به یک لینک جعلی با ظاهر سامانه ثنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های تخصصی نشان داد متهم پس از دسترسی به اطلاعات بانکی شاکی، با استفاده از آن اقدام به خرید اینترنتی لوازم خانگی و لوازم آرایشی در یکی از استان‌های کشور کرده است، افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.